5 pontos turísticos para você não perder tempo quando for para Buenos Aires

Visitar pontos turísticos em viagens é quase uma regra, mas não é sempre os lugares mais requisitados valem a pena.

Sempre que se fala em viagem, principalmente internacional, automaticamente se pensa em pontos turísticos, além de fazer parte de praticamente qualquer roteiro de um viajante, esses locais são extremante importantes para quem deseja fazer uma imersão cultural do país visitado. Mas a verdade é que existem muita expectativa por parte do turista para visitar esses lugares e às vezes decepção é irremediável.

Ao pensar nisso, a produtora e empresária, Gabi Casé preparou uma lista com 5 Péssimos pontos turísticos em Buenos Aires. A carioca que vive na capital argentina desde 2018 tem um canal no YouTube no qual ajuda brasileiros que desejam ir morar em Buenos Aires. Com mais de 40 mil seguidores, Gabi também fala sobre o que há de melhor quando assunto é turismo na cidade do tango.

Obelisco

Além de não indicar a vista ao Obelisco, Gabi também não indica as avenidas 9 de Julio e 10 de Mayo. Ela não diminui o valor histórico e arquitetônico desses lugares e até propõe que quem busca passeios com esses intuitos opte por um guia especializado. Porém, a produtora alerta que apesar de ser um lugar bonito, o centro da cidade é um lugar inseguro e para visitá-lo é importante que haja planejamento e se possível não ir sozinho.

Calle Florida

Apesar de já ter feito um vídeo sobre o local, Gabi revela que houve uma decadência no ambiente após a pandemia da Covid-19. O lugar não atende mais o público que busca pechincha ou compras de roupas. Aliás em Buenos Aires essa tendência de dar descontos não faz parte da cultura local. Não é comum os lojistas negociarem os valores dos produtos com os clientes e os preços já ficam expostos nas vitrines. Ela ainda destaca a insegurança do local e não aconselha que os turistas vão até lá apenas para passear e tirar fotos.

Caminhar até Caminito

Gabi indica o Caminito, mas desaprova andar até o local, tanto para turistas como para moradores, isso porque a região próxima o Caminito é um lugar carente e é palco de abordagens indevidas. Ela recomenda que o caminho seja feito através de um transporte particular, como táxi ou de ônibus de turismo.

Vila Medieval

O principal motivo pelo qual Gabi não indica a Vila Medieval é a distância, o local fica a quilômetros da cidade. Além disso, é um lugar cenográfico, não é uma grande descoberta ou um local que foi preservado. Só faz sentido se deslocar até lá quem é realmente fã da cultural medieval ou quem já planeja tirar fotos específicas do lugar.

Comer parrillada

Ir até Puerto Madero somente para comer parrillada. Apesar de recomendar a ida até Puerto Madero, inclusive em diferentes períodos do dia, Gabi faz uma alerta para que turistas fiquem atentos para aqueles menus completos. Além dos preços elevados, esses tipos de restaurantes “pega turistas”, estragam toda a expectativa de comer um autêntico churrasco argentino.