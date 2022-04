5 melhores vídeos de Catarina Dantas sobre coisas que ninguém te conta sobre menstruação

A influenciadora menstruou por um ano direto e bombou com um vídeo sobre o assunto

O assunto que para muitas pessoas é um tabu foi transformado pela influenciadora Catarina Dantas. A tiktoker viraliza nas redes sociais falando sobre menstruação, ajudando pessoas a entender melhor como esse período funciona e dando dicas para as mulheres.

Catarina tenta sempre ajudar as seguidoras e apoia causas femininas



A jovem começou a gravar os vídeos sobre menstruação em abril de 2021. No primeiro, Catarina contou a história de como foi a experiência de menstruar por um ano direto, o vídeo logo viralizou e várias seguidoras começaram a querer saber mais. “Eu me aprofundei muito no assunto”, contou a influenciadora.

Ao tentar não falar sobre o que estava passando quando menstruou por um ano direto, Catarina acabou tendo anemia



Após contar a história, Catarina percebeu a falta de conhecimento das pessoas e quis fazer algo produtivo para o público. Foi nesse momento que ela começou com os vídeos de dicas e explicações sobre menstruação. Hoje em dia, a influenciadora é parada na rua por meninas que querem tirar dúvidas e também agradecê-la por falar abertamente sobre o assunto.

Catarina confessa que também sofreu com os tabus da menstruação, mas hoje afirma que sente total liberdade para falar sobre o assunto



O que Catarina sempre alerta as seguidoras é falar para alguém sobre o que elas estão passando. “Eu teria evitado muitos problemas, como anemia, se eu tivesse falado antes. Cada corpo é diferente, então você tem que falar sobre o que está passando no seu corpo. Fale com os seus pais, você pode estar salvando sua vida”, concluiu.



Confira os cinco vídeos mais viralizados em que Catarina fala sobre o assunto:

• 1 – História da Catarina com a menstruação

Entre os vídeos de menstruação, um dos que mais bombou nas redes sociais de Catarina foi sem dúvidas o que ela conta a história dela. O vídeo é divido em três partes e ela fala detalhadamente de como foi menstruar por um ano direto.

• 2 – Consequências dos remédios para cólica

O segundo vídeo que mais bombou foi um em que Catarina conta alguns segredos que ninguém mais conta sobre menstruação. Ela falou sobre os problemas gerados pelos remédios contra cólica. “O remédio faz você liberar mais sangue. Na época que eu menstruava muito, eu não podia tomar”, explicou.

• 3 – Como dormir quando está menstruada

Você sabia que há posições ideais para dormir quando se está menstruada? Foi isso que Catarina ensino para os seguidores. Ela mostrou o melhor jeito para dormir quando a pessoa estiver usando absorvente, garantindo que não tenha vazamentos.

• 4 – Sinais de que sua menstruação está quase descendo

Você pode até não perceber, mas a menstruação sempre dá sinais antes de descer pela primeira vez e foi esse um dos assuntos que viralizaram no TikTok de Catarina. Esse vídeo ela gravou junto com a mãe dela, Monica Dantas, e recebeu mais de 416 mil curtidas.

• 5 – Caneta para aliviar a cólica

Você sabia que uma caneta simples pode te ajudar a aliviar a cólica? “Para não tomar remédios [para cólica] há uma outra opção. Você pode colocar uma caneta no seu ouvido porque tem um ponto terapêutico que acaba aliviando a cólica. Parece doidera, mas funciona”, explicou a influenciadora.