35 anos de história: A Ri Happy e o icônico embrulho amarelo estão de parabéns

Oferecendo qualidade, diversão e educação, empresa se consolidou como referência em presentes

A Ri Happy, maior varejista de brinquedos do Brasil, completa 35 anos de história. Fundada em 1988 por Ricardo Sayon, a empresa se consolidou no mercado como referência em brinquedos de qualidade, diversão e educação, proporcionando momentos mágicos aos seus consumidores. Em 2012, o grupo SPX/Carlyle, gestor global de investimentos alternativos, adquiriu a Ri Happy e a PBKIDS. Já no ano seguinte, o grupo iniciou as atividades da marca Ri Happy Baby, unidade da rede desenvolvida para atender todas as necessidades das gestantes com os melhores produtos do segmento de bebês.

O icônico embrulho amarelo já faz parte da história da vida de pequenos e adultos.

A trajetória da marca começou com a abertura da primeira loja na cidade de São Paulo. Com o tempo, foi se expandindo e, hoje, conta com mais de 300 unidades em todo o país, além de um e-commerce de sucesso. “Estamos muito felizes em celebrar os 35 anos de história da Ri Happy. É uma conquista que representa a dedicação, o trabalho árduo e o comprometimento de toda a equipe que faz parte da nossa empresa. Queremos agradecer a todos os clientes, parceiros e colaboradores que têm feito parte dessa trajetória e convidá-los para celebrarem junto conosco esta importante data”, diz Ronaldo Pereira, CEO do grupo.

Carolina Braune é Head of Marketing no Grupo Ri Happy (Ri Happy e PB Kids)

A Ri Happy tem uma forte conexão com as diferentes gerações, estando presente na vida de muitas pessoas desde a infância até a fase adulta. Ao longo dos anos, a empresa vem acompanhando as mudanças nas preferências e necessidades dos consumidores, sempre inovando em suas coleções e oferecendo produtos que atendam às diferentes fases da vida de seus consumidores.

Ri Happy e o icônico embrulho amarelo completam 35 anos na vida dos brasileiros

Com a chegada de 2023, a empresa tem muitas perspectivas e projetos em andamento. O investimento em tecnologia e inovação para aprimorar a experiência do cliente é o grande ponto de partida, além de expandir a rede de lojas para outras regiões do país. “Ao longo desses anos, construímos uma imagem de referência no mercado de brinquedos e continuamos trabalhando para inovar e surpreender os nossos clientes. Acreditamos que parte do sucesso se deve justamente ao fato de estarmos sempre em busca de novidades que possam contribuir para a felicidade das crianças e satisfação dos consumidores em geral”, afirma Ronaldo Pereira.

Happy Party

Para celebrar os 35 anos da marca, algumas ações serão realizadas durante o mês de março. Vídeos e fotos de histórias reais de consumidores, franqueados e vendedores, onde a Ri Happy esteve presente com o icônico embrulho amarelo, serão apresentadas nas redes sociais da marca e em um filme desenvolvido com exclusividade para a data. Além disso, as lojas físicas contarão com murais interativos, onde os clientes poderão compartilhar suas melhores histórias com a Ri Happy.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Duas grandes festas de aniversário estão programadas para o sábado 18/03. Todas as lojas da marca terão um Happy Sábado, com direito a atividades especiais e Parabéns. Já a EcoVilla Ri Happy, construída no antigo Teatro Tom Jobim, localizado dentro do bicentenário Jardim Botânico do Rio de Janeiro, contará com uma programação especial totalmente gratuita, com direito a espetáculos, oficinas e, claro, bolo de aniversário.

“É uma honra estar ao lado de um time gigante, sonhador e realizador como o da Ri Happy em sua comemoração de 35 anos da companhia e na missão de levar arte e entretenimento de qualidade, promovendo a integração familiar com a EcoVilla Ri Happy. De brincar e presente a Ri Happy entende. Então, juntos vamos celebrar com muita magia, encantamento, inclusão e com acessibilidade para todos. Viva a Ri Happy!!!”, comemoram Luiz Calainho, diretor de negócios e marketing, e Aniela Jordan, responsável pela gestão geral e direção.

Confira a programação:

10h – Artesanato em Tecido

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

11h – Sala de brincar e Ateliê e Espetáculo Vem nesse Trem: Levando as crianças e suas famílias em uma viagem através da imaginação, as canções de Carol Futuro, Tiago Calderano e outras lindas parcerias e cantigas folclóricas, se encadeiam. Usando os quatro elementos e os cinco (ou seis) sentidos, as crianças participam cantando, manipulando personagens e aprendendo novas canções. O espetáculo musical tem direção de Duda Maia.

12h – Aula de Capoeira

14h – Papavento

15h – Recreação com o grupo Os Fabulosos e Aula de Artes Visuais

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

16h – Sala de brincar e Ateliê e Espetáculo Raulzito Beleza: Com o objetivo de homenagear e apresentar os expoentes da música brasileira para as novas gerações, o premiado projeto ‘Grandes Músicos para Pequenos’ se inspira na infância e em grandes sucessos da carreira de Raul Seixas para contar a história de um menino que era criativo demais, tanto que a falta de atenção ao mundo real começou a atrapalhá-lo na escola. A falta de foco e o excesso de energia traz à cena questionamentos sobre a rotina e o tratamento de crianças que apresentam traços de hiperatividade e déficit de atenção (TDAH). O espetáculo tem direção de Diego Morais, direção musical de Cláudia Elizeu e texto de Pedro Henrique Lopes.

Dando continuidade às celebrações, durante o mês de abril a Ri Happy promoverá arrecadações de brinquedos e, no mês de maio, organizará doações ongs parceiras do grupo.