30,6 milhões de tweets – Confira os três participantes mais citados na 1ª semana do BBB 22

Apenas em uma semana, os brasileiros já criaram milhares de memes com os brothers e Sisters da casa

Desde o Big Brother Brasil 2020, que aconteceu no início da pandemia de Covid-19, o público tem assistido e comentado o reality fervorosamente nas redes sociais. Não é à toa que o programa de 2021 gerou o “fenômeno Juliette”, os fãs não perdiam um minuto da casa mais vigiada do Brasil. Em 2022, está do mesmo jeito e a interação entre os participantes já gerou diversos memes.

Além da cobertura em tempo real nos perfis @gshow e @bbb ao longo dos meses, o Twitter conta com diversos recursos para que os fãs possam acompanhar tudo o que acontece em torno do assunto

A primeira semana do BBB 22 foi finalizada com a eliminação do primeiro brother, Luciano Estevan, que tinha o sonho de ser famoso. Assim como Kerline, da edição de 2021, o brother ficou apenas 7 dias na casa, mas mesmo assim conseguiu virar assunto nas redes sociais, sendo que uma fala dele virou até um vídeo viral do TikTok.





As três participantes mais citadas já estão com uma torcida gigante fora da casa

No Twitter, foram contabilizados 30,6 milhões de tweets sobre o reality show. Uma pesquisa da plataforma do passarinho revelou que os três nomes mais comentados na primeira semana foram de três mulheres do camarote. Quem deu o que falar foi a influenciadora Jade Picon, a cantora e atriz Maria, e a cantora trans Linn da Quebrada. Brunna Gonçalves, também do camarote, e Eslovênia, da pipoca, entraram no top 5 de mais comentados.

Jessi p linn "já pensou vc é a nova juliette? N foi pro pódio de ninguém e ganhou o bbb" — +a (@maisa) January 25, 2022

Um dos memes mais compartilhados foi o “Jade da Fortuna”, uma brincadeira com a prova bate-e-volta em que Picon deu sorte e conseguiu escapar do primeiro paredão. As hashtags mais utilizados pelos usuários em conversas sobre o programa foram #BBB22, #BBB, #RedeBBB, #BBB2022 e #TeamJade.

Quem vota na Jade e no Scooby eu já tenho um problema pessoal — Leo Picon ♥️ ◟̽◞̽ (@LeoPicon) January 24, 2022

caralho, bati o olho e jurei q era o espírito do cadáver do fiuk q ficou preso na casa do bbb pic.twitter.com/4ZL4As0EKg CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE January 18, 2022