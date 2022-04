3030 lança novo single internacional em parceria com artista colombiano

Faixa chega às plataformas nesta segunda-feira (11), e conta com participação de Nanpa Básico.

Um dos trios mais importantes do Brasil, o 3030 lança nesta segunda-feira (11) seu novo single “Mais Leve”. A faixa, composta em um song camping na Bahia, retrata a busca de uma nova sonoridade. Ao longo dos anos, o trio formado por Rod, LK e Bruno Chelles em se reinventando e apresentando diferentes sonoridades em seu trabalho.

Da busca, surgiu a faixa “Mais Leve”, gravada em parceria com o artista colombiano Nanpa Básico. “Esse projeto veio da busca de achar uma nova sonoridade. E de um laboratório de um song camping, na Bahia, onde escrevemos duas faixas, e marca a nova fase do 3030”, revela Rod.

Ao longo dos anos, o trio formado por Rod, LK e Bruno Chelles em se reinventando e apresentando diferentes sonoridades em seu trabalho

Segundo o rapper, a faixa inaugura um novo momento na carreira do trio, uma vez que conta ainda com a primeira colaboração com uma artista da América Latina.

“Mais Leve” é a primeira de duas faixas compostas nessa imersão que levou o 3030 a explorar ainda mais sua sonoridade

“Depois de ter feito no ‘Tropicália’ várias parcerias internacionais, agora a gente lança essa música com o Nanpa, que é um artista de Medellín, na Colômbia”, completa.

“Mais Leve” é a primeira de duas faixas compostas nessa imersão que levou o 3030 a explorar ainda mais sua sonoridade. Recentemente, o trio apresentou a faixa “Refém”, parceria com a cantora Lauana Prado. O clipe da música conta com mais de 500 mil reproduções no YouTube.