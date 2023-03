3 Palavrinhas: canal infantil concorre ao Prêmio iBest e mira internacionalização

Grupo eMotion celebra marca de 7 bilhões de visualizações e 8 milhões de inscritos no Youtube no canal infantil 3 Palavrinhas

O canal 3 Palavrinhas, um dos maiores canais nacionais voltados para crianças, está concorrendo ao Prêmio iBest 2023 na categoria Infantil. O prêmio, que identifica e reconhece projetos referência no universo digital brasileiro, é concedido por votação popular. O 3 Palavrinhas participa da premiação desde 2021 como indicado.

Parte da Oinc Filmes, empresa do grupo eMotion, o 3 Palavrinhas acaba de atingir a marca de 7 bilhões de visualizações e 8 milhões de inscritos no Youtube. A empresa é responsável por oferecer conteúdo infantil de qualidade e perfil familiar para milhões de pais que procuram na internet desenhos e músicas para compartilhar com os filhos.

Para Marina Fraga, CEO da Oinc Filmes, o reconhecimento do Prêmio iBest reforça a certeza do caminho trilhado pelo canal em oferecer conteúdo de qualidade às crianças e permitir que os pais não se preocupem com o que os pequenos estão assistindo no Youtube. Neste ano, o canal completa dez anos e avança na sua estratégia de internacionalização. Com produção de conteúdo em diversos idiomas e entre os acessos nacionais e internacionais, a companhia tem a meta de atingir, até 2029, mais de 95 milhões de pessoas por mês.

A primeira etapa de votação popular do Prêmio iBest começou em 22 de março e vai até dia 7 de maio. Ela será seguida, até novembro, das fases 20+, Top10, Top3 e Vencedores. A votação da categoria Infantil ocorre no site do Prêmio iBest.

Os artistas Ádila Mizrahy e Samuel Mizrahy são os idealizadores do 3 Palavrinhas e, com o apoio dos sócios André Câmara, Fred Valente e Reinaldo Heleno do grupo eMotion Studios, fundaram em 2013 a Oinc Filmes, estúdio de animação detentor da marca 3 Palavrinhas. A empresa ainda possui outras marcas, como Missão Harpa, conteúdo musical com hinos da harpa, e a Krozz Band, uma animação em formato de série com narrativa musical composta por três personagens – Juba, Kako e Lina. Essas duas marcas já reúnem mais de 1 milhão de visualizações por mês.

Com um histórico de sucesso, o 3 Palavrinhas é um forte candidato ao Prêmio iBest 2023 na categoria Infantil. Acompanhe a votação no site do prêmio e ajude a escolher o melhor projeto no universo digital brasileiro.