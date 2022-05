3 dicas imperdíveis para manter a casa organizada

A influenciadora Lorena Viéga é especialista quando o assunto é organização e dá as dicas

Uma pesquisa realizada pela Universidade da Califórnia revelou que estar em um ambiente bagunçado pode aumentar os níveis de cortisol no corpo, gerando assim o hormônio do estresse. A influenciadora Lorena Viéga sabe bem disso e sempre teve a organização como prioridade desde novinha. Hoje, ela dá dicas para facilitar a vida de quem não é muito fã de cuidar da casa.

Lorena começou a compartilhar as dicas de organização na pandemia, pois estava sempre em casa e decidiu compartilhar com o público um pouco da rotina dela



A influenciadora sempre fez questão de ajudar na organização da casa dos pais desde pequena. Nascida em uma família humilde, ainda nova ela começou a trabalhar fazendo faxinas para conseguir comprar o que queria. Logo, Lorena começou a trabalho como fotógrafa e decidiu estudar História, mas mesmo com a correria não deixou a organização de lado.

“Também criei o insta para mostrar que mulheres que ficam exclusivamente em casa não precisam ser menos interessantes se comparadas às que trabalham fora. Mulheres que limpam e organizam seus lares também podem ser cultas, inteligentes, bem humoradas, antenadas e vaidosas”, explicou Lorena



“Quando trabalhava em tempo integral, com o filho bebê e precisei de ajuda em casa, mas continuei a fazer toda a organização de armários e gavetas por que para mim, é como organizar a mente e a alma. Me sinto mais leve”, contou. Essa paixão fez com que Lorena criasse o perfil @casadaloren, onde ela dá ótimas dicas para o lar. Pensando nisso, a influenciadora separou três dicas imperdíveis para manter a casa organizada. Confira!

“Gosto de ter a tranquilidade, de mesmo sem luz, ou longe da minha casa, poder falar com qualquer pessoa para buscar o objeto x no lugar y”, disse Lorena ao falar sobre a 3ª dica

1 – Aspirador vertical

Pode parecer uma coisa boba manter eletrodomésticos que facilitam a limpeza, mas Lorena garante que um aspirador vertical vale cada centavo.

“Ele é leve, prático e conseguimos limpar o chão de um apartamento pequeno, por exemplo, em 20 minutos ou menos. Existem aspiradores de todos os tipos, mas o mais barato do mercado já vai fazer toda a diferença. Nada de vassouras espalhando o pó e pá para recolher a sujeira. A tecnologia está aí para facilitar a nossa vida”, explica.

2 – 15 minutinhos

O que você pode fazer em 15 minutos? Guardando esses poucos minutinhos do seu dia você já consegue garantir um ótimo resultado na organização final da sua casa. A dica da Lorena é sempre reservar esse tempinho no fim do dia para guardar tudo que está fora do lugar, como chaves, roupas, etc.

“Esses singelos 15 minutos fazem com que eu acorde com a mente em paz até para programar o meu dia. Se você vê tudo espalhado, naturalmente isso causa uma desordem mental. Ninguém quer começar o dia olhando para o caos, né? Um dia feliz começa em paz. Além disso, o acúmulo de bagunça faz com que você procrastine as tarefas, pois pensa que vai demorar muito para concluir o serviço”.

3 – Setorizar

Você pode até ter um lugar para cada item da sua casa, mas para deixá-la ainda mais organizada, pense em guardar tudo por “setor”. Fotos sempre em uma gaveta especifica, roupas de cama em um único lugar, todos os documentos na mesma prateleira, e assim por diante.

“Tudo o que não tem lugar definido fica em qualquer lugar e a probabilidade da bagunça acumular é maior. Fazendo assim [por setor], fica fácil. Além disso, todos os membros da casa sabem exatamente onde colocar qualquer coisa. Também facilita na hora de procurar”, conclui Lorena.