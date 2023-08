2º Congresso Nacional BAPS eleva cirurgia plástica um novo patamar, segundo o cirurgião plástico Daniel Botelho

Lipoaspiração UGraft está transformando corpos no 2º Congresso Nacional BAPS

A capital paulistana se prepara para sediar o evento mais esperado no mundo da cirurgia plástica: o 2º Congresso Nacional BAPS, promovido pela Brazilian Association of Plastic Surgeons (BAPS). De 24 a 27 de agosto, o complexo World Trade Center se tornará o epicentro das inovações que estão redefinindo a estética corporal. Com a participação confirmada de 345 cirurgiões plásticos e 80 gestores de clínicas médicas, este evento internacional é uma plataforma para o compartilhamento de conhecimento e tendências em constante evolução.

Cirurgião plástico Daniel Botelho

O presidente da BAPS, cirurgião plástico renomado, Daniel Botelho, expressou o objetivo do congresso: “Proporcionar ensino e ciência de alto nível para os cirurgiões plásticos e elevar a cirurgia plástica brasileira a um novo patamar”. E é precisamente esse compromisso com a excelência que se reflete na abordagem abrangente da programação.

Com uma seleção impressionante de 92 speakers, 90 palestras e 7 workshops, a programação do evento abordará os tópicos mais relevantes da cirurgia plástica moderna. Desde cirurgia íntima até gestão de clínicas médicas, os participantes terão a oportunidade de se atualizar sobre as últimas técnicas e tendências. O destaque, no entanto, é a inovadora técnica de Lipoaspiração UGraft.

Lipoaspiração UGraft cria definição muscular de forma natural no Congresso BAPS

O cirurgião plástico Daniel Botelho, pioneiro na Lipoaspiração UGraft, compartilhou os detalhes dessa abordagem revolucionária. A técnica envolve a transferência de gordura guiada por ultrasom (UGraft) em conjunto com a lipoaspiração tradicional. Essa combinação permite a redistribuição da gordura para tecido muscular, resultando em um aumento do volume muscular e uma definição atlética do abdômen e outras áreas.

“Essa técnica complementa e aperfeiçoa a cirurgia de alta definição, fornecendo resultados mais naturais mesmo para pacientes com menos musculatura”, afirmou o Dr. Botelho. Ele também enfatizou que a abordagem oferece preenchimento natural e duradouro, já que utiliza a gordura do próprio paciente, eliminando riscos de rejeição.

Além das técnicas cirúrgicas, o Congresso BAPS também abrange aspectos de gestão de clínicas. Um treinamento especializado focará em estratégias de planejamento e conversão de vendas por meio das redes sociais, enriquecendo a perspectiva dos gestores de clínicas de cirurgia plástica.

O evento é um encontro imperdível para cirurgiões plásticos certificados e interessados em se manter à frente da curva nas tendências do setor. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no site oficial do Congresso BAPS. Neste palco de inovação e aprendizado, a cirurgia plástica se eleva a novos horizontes, garantindo resultados estéticos mais naturais e impactantes do que nunca.