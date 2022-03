2ª Virada Gastronômica de Campos do Jordão acontece entre os dias 17 e 20 de março

Evento apresenta um amplo roteiro cultural nos principais bares e restaurantes da cidade

Campos do Jordão é a cidade dos festivais e esbanja tranquilidade, natureza e um roteiro gastronômico de dar inveja as melhores e mais sedutoras cidades do mundo. Repleto de atrações culturais, por boa parte do ano, o município realiza neste mês de março a 2ª edição da Virada Gastronômica, um evento que proporciona boa comida e arte nos principais bares e restaurantes da região.

Produzido pela associação Cozinha da Mantiqueira, e em parceria com o Senac, a Virada Gastronômica terá quatro dias de duração, e reunirá artistas dos mais diferentes gêneros em apresentações gratuitas que atenderão os mais diversos públicos. Exposições, música e dança fazem parte da programação que ainda promete oferecer uma riquíssima viagem aos sabores da Mantiqueira.

Ana Caram

Confira a programação:

O Bardo e o Banjo

O Bardo e O Banjo é o alter ego de Wagner Creoruska Jr., músico de 28 anos que desplugou cabos e microfones e levou a sua arte às esquinas mais movimentadas de São Paulo. Hoje, como um quarteto, o grande trunfo da banda é se relacionar com o público e fazer música ao vivo, através da sonoridade rústica, espontânea e cativante que o folk e o bluegrass proporcionam.

Quando: 18,19 e 20/03 às 13h30 e 20h.

Onde: Pub ART BBQ

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Endereço: Al. dos Despachantes Aduaneiros de Santos – Vila Floresta, Campos do Jordão – Mais informações: (12) 99740-0777

Exposição Eduardo Miguel Pardo

Eduardo Miguel Pardo aposta em materiais reaproveitados da própria natureza como pedaços de madeira e fibras diversas encontradas por ele. Usando como referência a fauna e a flora da Mantiqueira, o artista também concebe bonitas peças que são verdadeiras obras de arte, utilizando-se da técnica de encaixe, ou seja, sem a utilização de pregos ou parafusos na confecção de seu trabalho. As obras estarão expostas no ambiente e algumas voando sobre as mesas.

Quando: De 17 a 20/03

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Onde: Restaurante Donna Pinha

Endereço: Antônio Joaquim de Oliveira 647 Centro – Santo Antônio do Pinhal – Mais informações: (12) 3666-2669

Exposição de Mandalas

A artista plástica Sabrina Molina Lopes associa geometrias sagradas, espiritualidade e arte em Mandalas personalizadas que serão expostas nos quatro dias do evento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quando: De 17 a 20/03

Onde: Empório e Restaurante Matterhorn

Endereço: Rua Djalma Forjaz, 93 – loja 18 – Capivari – Campos do Jordão. Mais informações (012) 3663 1841

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Encontro literário

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atuando há 33 anos na Cidade, o Sebo do Jordão leva o Espaço da Literatura Jordanense para o empório com títulos de escritores locais e autores que escreveram sobre a “Montanha Magnífica”, denominação do historiador Pedro Paulo Filho à Campos do Jordão, em sua importante obra que conta a história da cidade.

Quando: De 17 a 20/03

Onde: Empório e Restaurante Matterhorn

Endereço: Rua Djalma Forjaz, 93 – loja 18 – Capivari – Campos do Jordão. Mais informações (012) 3663 1841

Celebrar o outono

Projeto que reúne música ao vivo, cordel, intervenções poéticas e gastronomia.

Quando: 20/03 das 11h às 16h

Onde: Dona Chica

Endereço: Av. Pedro Paulo, s/n – Horto Florestal, Campos do Jordão. Mais informações: (12) 99731-3953

Jantar Queijo, Prosa e Música

O chef de cozinha e afinador de queijos Vitor Pompeu conduzirá um descontraído jantar apresentando os sabores de pequenos produtores da Mantiqueira. Neste evento os protagonista serão os queijos que estarão presentes do começo ao fim da experiência em diferentes formas.

A ação contará com a trilha sonora do cantor Marcelo Desidério, reconhecido pelo seu sofisticado repertório repleto de brasilidades.

Quando: 19/03 às 19h30

Onde: Moringa Mantiqueira

Endereço: Av. Emílio Ribas, 478 – Capivari, Campos do Jordão. Mais informações (012) 99641-2787

Música e Dança no Pennacchi

Antônio Luiz Backer (Piano) – 19/03 às 19h

Vanessa ballet (Dança) – 19/03 às 16h

Airton Silva (Piano) – 19/03 às 19h30

Claudio Goldman (Piano e Voz) – 19/03 às 19:30

Claudio Goldman

Ana Caram (Música) – 19/03 às 21h

Onde: Restaurante Pennacchi

Endereço: Av. Ernesto Diederichsen, 282 – V Matilde, Campos do Jordão. Mais informações: (12) 3668-5000

Country e Sertanejo no Bonanza

Roger – 19/03 às 17h

Rafael e Dinelson – 19/03 às 00

Onde: Bonanza Grill

Endereço: Est. Municipal do Toriba, 1360, Campos do Jordão. Mais informações: (012) 99759-8999

Fábio Lucas (música)

Quando: 17/18 e 19/03

Onde: Restaurante La Gália

Endereço: Av. Macedo Soares, 340 – Capivari, Campos do Jordão. Mais informações: (12) 3663-2993

Mostra de livros antigos da Literatura Francesa

Quando: 17/18 e 19/03 a partir das 12h30

Onde: Restaurante La Gália

Endereço: Av. Macedo Soares, 340 – Capivari, Campos do Jordão. Mais informações: (12) 3663-2993

Concerto de violão com o artista regional Gabriel

Quando: 19 e 20/03 às 12h30

Onde: Bella Vista Restaurante

Endereço: Alameda Pérolas, 182 – Morro do Elefante – Campos do Jordão. Mais informações: (12) 99705-2246

Leandro Lima – Música italiana

Quando: 18/03 às 19h

Onde: Cantina Nonna Mimi

Endereço: Av. Dr. Januário Miraglia, 2438 – V Telma, Campos do Jordão – SP

Mais informações: (12) 3662-3522

Jam Session com Fernando Meira

Quando: 18/03 às 19h

Onde: Restaurante Mercearia Campos

Endereço: Rua Djalma Forjaz, 130 – Campos do Jordão. Mais informações (012) 3663 6464

Feijoada com chorinho

Quando: 19/03 a partir das 11h

Onde: Restaurante Mercearia Campos

Endereço: Rua Djalma Forjaz, 130 – Campos do Jordão. Mais informações (012) 3663 6464

Two Zé

Banda Two Zé

Quando: 18/03 a partir das 17h

Onde: Esquina do Djalma

Endereço: Esquina da Djalma Forjaz e Macedo Soares – Campos do Jordão

Irwing Baptista Trio

Quando: 19/03 a partir das 17h

Onde: Esquina do Djalma

Endereço: Esquina da Djalma Forjaz e Macedo Soares – Campos do Jordão