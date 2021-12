Com 270% de crescimento no último ano: a Royal Face – Estética Facial segue com trajetória de ascensão

“Conquistamos o público pela qualidade dos produtos que usamos e serviços que oferecemos” diz Andrezza Fusaro, fundadora da Royal Face.

Relativamente recente no mercado, a empresa da dentista Andrezza Fusario, 45 anos, vem acumulando resultados positivos mesmo no cenário de pandemia.

Fundada em 2015, inicialmente Andrezza pretendia apenas ocupar um imóvel ao lado do seu consultório odontológico em Curitiba, para evitar a concorrência.

Com autorização para operar com botox, ela criou uma pequena clínica de estética e para se diferenciar baixou os preços e parcelou os tratamentos no cartão de crédito. Algum tempo depois a clínica já passou a ter um faturamento equivalente ao consultório odontológico e Andrezza tomou a decisão de focar no ramo da beleza.

De lá pra cá, com planejamento, estratégia e diferenciais de mercado, o empreendimento cresceu e conquistou posicionamento no mercado.

Um dos principais diferenciais e hoje carro-chefe da empresa é o chamado carnê da beleza. A clínica passou a oferecer uma opção de financiamento em 24 vezes para os clientes que não possuíam cartão de crédito. Inicialmente isso foi viabilizado por uma parceria entre Andrezza e seu sogro, que possui um financeira no Paraná. Atualmente a empresária já criou a sua própria financeira.

“É um público que tem pouca inadimplência. A mulher quer pagar todo o carnê para fazer outro tratamento logo”, ressalta Andrezza.

Já com mais de 40 tipos de tratamentos faciais e corporais ofertados, a rede iniciou a expansão por franquias em 2018, oferecendo modelos de negócios a partir de 169 mil reais.

Indo na contramão do mercado, a Royal Face encerra 2021 com resultados surpreendentes:

159 unidades inauguradas, num total de 252 comercializadas;

A meta de faturamento anual foi superada em R$ 150 milhões;

E 2022 continuará sendo promissor: a Royal Face pretende chegar a 350 unidades comercializadas

Geração de 800 empregos diretos e 4000 indiretos;

Tudo isso representou aumento de 270% de faturamento em relação a 2020.

E 2022 continuará sendo promissor: a Royal Face pretende chegar a 350 unidades comercializadas. Para isso, já se planeja investir R$35 milhões, gerando mais de 1500 empregos diretos e cerca de 5000 indiretos em todo país. Atualmente já estão sendo ofertadas 185 vagas em 14 estados do Brasil.

Andrezza já fala na possibilidade de redes “spin-off” no futuro e produtos de marca própria.