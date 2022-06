26ª Parada do Orgulho LGBTQIA+: Burguer King patrocina o maior evento do Brasil em prol da diversidade

A marca participa do evento pela quinta vez consecutiva e traz line-up especial com atrações como Pepita e Lexa

O Burguer King, conhecido como patrocinador da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo nos últimos quatro anos, volta em 2022 para o encontro presencial, com atrações especiais para celebrar a diversidade. A marca, que defende em seu posicionamento que todas as pessoas são bem-vindas, convida Lexa e Pepita para apresentar grandes hits e agitar toda a avenida Paulista. Além deste evento, o Burguer King estará presente na Feira da Diversidade, que também faz parte da programação da semana da Diversidade.

Pepita está entre as atrações do grande retorno do evento em 2022

Lexa se apresenta na Parada LGBT+, que acontece no domingo dia 19, a partir das 16h. Além dela, a programação contempla um show da cantora Pepita, também mestre de cerimônia, às 15h15, com DJ Cris Negrini comandando o set nos intervalos. Ao todo, serão quase quatro horas de programação musical.

Juliana Cury, diretora de Marketing e Inovações do Burger King Brasil, afirma que se engajar em causas importantes para sociedade faz parte da missão da empresa. “Está em nosso DNA a vontade de fazer parte de conversas relevantes para a sociedade, usando da nossa voz para O Burger King está na Parada LGBT+ desde 2018 e em um ano em que se celebra a vida, com a volta do convívio público, não poderíamos deixar de participar novamente. Temos com muito orgulho o propósito de reforçar que todas as pessoas são bem-vindas no BK e em qualquer lugar.”, discursa.

Cantora Lexa também irá subir ao trio do evento patrocinado pelo Burguer King

Na data, 19, sete lojas Burger King na região da av. Paulista estarão tematizadas para celebrar o orgulho, com descontos exclusivos para quem estiver curtindo o momento. Acompanhe as novidades nas redes sociais da marca no facebook e no instagram @burgerkingbrasil.