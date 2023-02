23 anos, 23 hits: Ponto de Equilíbrio lista as músicas mais importantes da carreira

“Aonde Vai”, “Odisséia na Babilônia”, “Mais que Desejo” e “Reação” estão entre os singles de destaque para banda

Comemora 23 anos de carreira não é para qualquer um, agora, imagine para uma banda com seis integrantes, pessoas diferentes que, apesar de muito amigas, ainda compartilham de diferentes opiniões. Esse é o case de sucesso do Ponto de Equilíbrio, referência nacional do reggae. Para comemorar o marco, o grupo selecionou 23 hits que representam a essência e trajetória do Ponto.

Banda de reggae Ponto de Equilíbrio comemora 23 anos de carreira



Dentro de apenas 23 músicas, o banda conseguiu provar o seu poder e quão eclético, inclusivo e para todos os gostos é. Tem música romântica, tem música para curtir na beira da praia, existe aquela para refletir sobre os rumos políticos e também temas emblemáticos como a maconha. Tudo isso envolto em sucessos da banda solo e em grandes parcerias como Gabriel O Pensador, Marcelo D2, Ivete Sangalo, Maneva, entre outros.

“São 23 músicas que contam a história da banda. Um dos critérios é que todos os nomes dos nossos álbuns foram escolhidos de partes de nossas letras. Por exemplo, o primeiro álbum que lançamos foi ‘Reggae a vida com amor’, que é parte da letra de ‘Jah Jah Me Leve’, outro disco é o ‘Abre a Janela’, a frase estava contida na música ‘Janela da Favela’. Seguindo nesse caminho veio o álbum ‘Dia após Dia Lutando’, letra de ‘Odisséia na Babilônia’”, explica Márcio Sampaio, guitarrista do Ponto.

Entre as escolhas, o grupo não poderia deixar de lado “Aonde Vai”, maior hit do Ponto, aquela canção que apresentou a banda para o Brasil todo, “Novo Dia”, participação de The Congos que tem o maior número de visualizações no clipe, mais de 27 milhões, “Santa Kaya”, uma das preferidas dos fãs nos shows, cultural e cerimonial, “Já Basta”, clipe de animação premiado que debate sobre política, “Verdadeiro Valor”, primeira música romântica da banda, e “Ponto de Equilíbrio”, que leva o nome da banda justamente por representá-la.

A banda Ponto de Equilíbrio lançou 4 álbuns de estúdio, 2 DVD’s ao vivo e coletâneas nas plataformas digitais

Já entre as grandes parcerias, o grupo elegeu “Nossa Música”, com Gabriel O Pensador, “Estar com Você”, com Ivete Sangalo e top 5 no Spotify da banda, “Mais que Desejo”, com Maneva, “Malandragem às Avessas”, com Marcelo D2, “Sempre Procurei”, com Andru Donalds, e as mais recentes “Reação”, com Mato Seco, e “Martin de Sá”, com 3030.

É hit que não acaba mais. Você pode conferir as 23 escolhas da banda na playlist “Ponto de Equilíbrio” no Spotify da banda.

O Ponto de Equilíbrio já nasceu um sucesso. Em seu primeiro CD, gravado e lançado de forma independente, a banda alcançou a marca de 100 mil cópias vendidas, conquistando a notoriedade necessária para que fossem procurados por grandes gravadoras. De lá para cá foram lançados 4 álbuns de estúdio, 2 DVDs ao vivo e algumas coletâneas, disponíveis nas plataformas digitais.

Ao longo de 20 anos de carreira, o Ponto construiu uma legião de fãs que levaram muita energia positiva para grandes palcos do Brasil e de outros países, como Alemanha, Itália, Noruega, Portugal, Chile, Argentina e Moçambique. Identificado por muitos como a principal representante do Reggae brasileiro, a banda traz na história músicas gravadas com Don Carlos, The Congos, Groundation e Alborosie, ícones do Reggae internacional. Entre os artistas nacionais, a banda coleciona participações com nomes de peso além de Ivete Sangalo como Emicida, Marcelo D2, Gabriel Pensador, Rael, Rincon Sapiência, entre outros.