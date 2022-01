21 novas lojas somente em 2021: a Calçados Bibi segue ampliando a sua rede em todo país

“Nosso objetivo é levar o que há de melhor em produtos para os pais e, claro, às crianças” diz a presidente da Bibi, Andrea Kohlrausch.

Fundada em 1949, no Rio Grande do Sul, a Calçados Bibi, marca pioneira e líder em desenvolver produtos a partir de pesquisas e estudos científicos para desenvolvimento natural e saudável de crianças de 0 a 9 anos, manteve sua expansão em 2021 mesmo com o cenário desfavorável que a pandemia ainda impõe ao mercado.

“Neste ano, abrimos 21 novas operações em diferentes regiões do Brasil e países da América do Sul. Expandimos para capitais e cidades menores que ficam distantes de grandes centros comerciais” explica Andrea.

Presidente da Bibi, Andrea Kohlrausch

A empresa que hoje possui duas fábricas no país, já conta com 130 franquias em operação no Brasil e na América Latina. Somente em dezembro foram 7 novas unidades inauguradas. As regiões do Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil recebem novas lojas exclusivas da marca para o público infantil.

Para Andrea, as inaugurações permitem movimentar a economia local e gerar empregos nas cidades que recebem as franquias. Além disso a Bibi oferece aos consumidores diferentes serviços, que permitem a comodidade e praticidade no ato da compra. Os moradores das cidades em que a marca já está presente podem contar com os benefícios do e-commerce, Prateleira Infinita, Clique e Retire, Entrega Expressa, Bibi Delivery e Bibi em Casa. Dessa forma, a integração e diversificação de canais também auxilia no aumento das vendas e, consequentemente, do faturamento das lojas que fazem parte da rede.

A Bibi conta com dois modelos de negócios: O formato de loja Standard, com investimento a partir de R$ 580 mil, e o conceito Light, com custo de R$ 450 mil. Os valores de investimentos já incluem as instalações, soluções tecnológicas, primeiro estoque, capital de giro e taxa de franquia.

“Tais implantações contribuem com a nossa missão de pintar o mundo de laranja levando a Bibi a ser uma marca global de desejo”, conclui a presidente da Bibi, Andrea Kohlrausch.