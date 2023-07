20 anos de carreira: Thiaguinho comemora data tão especial na Jeunesse Arena

O show do cantor contará com seus maiores sucessos, passará pelos clássicos que fizeram parte da trajetória do artista e também mostrará seu repertório atual.

Em comemoração às suas duas décadas de carreira, Thiaguinho botou o pé na estrada e apresenta a turnê “Meu Nome é Thiago André – 20 anos” na Jeunesse Arena, no dia 28 de julho. No espaço administrado pela GL events, o repertório do novo show será baseado nos dois últimos projetos do cantor: “Infinito”, de 2021, com composições inéditas e os maiores sucessos da carreira de Thiago; e o disco “Meu Nome É Thiago André”, disponibilizado em agosto de 2022, que traz músicas de artistas que fizeram parte da formação musical do cantor e lhe são referência.

Para comemorar as duas décadas de carreira, Thiaguinho botorá o pé na estrada. Créditos: Divulgação

Depois de lançar os dois volumes de “Infinito”, um álbum que passeia por seus 20 anos de composições e sucessos que foram regravados (como “Sou o Cara Pra Você”, “Caraka, Muleke!” e “Livre Pra Voar”), Thiaguinho sentiu a necessidade de revisitar músicas que fizeram parte de sua formação como pessoa e artista. Entre elas, “Um Dia de Domingo”, clássico de Tim Maia e Gal Gosta; “Oceano”, de Djavan; “Palco”, de Gilberto Gil; “Retalhos de cetim”, de Benito di Paula, e “Final feliz”, de Jorge Vercillo.

Além de revisitar seus maiores sucessos, o show também contará o repertório atual e recuperará os clássicos que fizeram parte da formação musical do cantor. Créditos: Will

Cantor, compositor e instrumentista, Thiaguinho se consolidou como um dos artistas brasileiros mais versáteis e criativos do Brasil. Após vencer o programa “Fama”, assumiu o vocal do Exaltasamba e alcançou o reconhecimento nacional. Em 2012, decidiu seguir a carreira solo e, desde então, acumula CDs, DVDs, EPs, hits e milhões de fãs. Em suas composições, transmite a influência de tudo o que ouve. Os ritmos pagode, samba, R&B e pop se fazem presentes em suas canções, criando uma identificação natural com diversos públicos.

Thiaguinho l Turnê meu nome é Thiago André

Data: 28/07/2023

Horários: abertura da Casa: 20h; show às 22h

Local: Jeunesse Arena: Av. Embaixador Abelardo Bueno 3.401, Barra da Tijuca.

Estacionamento no local: *vagas limitadas

Classificação etária: 18 anos. *Menores podem entrar acompanhados dos responsáveis legais.

Vendas no Ticket 360