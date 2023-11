15 de novembro na Umbanda: a Proclamação da Espiritualidade

No dia em que o Brasil comemora a Proclamação da República, uma parte significativa da população celebra também uma manifestação espiritual única. Em 15 de novembro de 1908, o Caboclo das Sete Encruzilhadas se manifestou pela primeira vez em Zélio Fernandino de Moraes, dando origem à religião Umbanda, que hoje conta com mais de 4,2 milhões de praticantes, conforme dados do Instituto Datafolha de 2020.

Para proporcionar uma compreensão mais profunda dessa manifestação religiosa, Rodrigo Queiroz, fundador e presidente do Instituto Cultural Aruanda, lançou recentemente o livro “Umbanda para Iniciantes”, uma obra publicada pela Citadel Grupo Editorial. O autor, também sacerdote, apresenta um tour imersivo pelos sagrados espaços da Umbanda, oferecendo um relato histórico desde o nascimento da religião.

O livro é um compêndio abrangente, abordando desde o significado das giras até a explicação sobre os orixás, a cultura, as tradições e a história da Umbanda. Rodrigo Queiroz destaca que a obra é uma porta de entrada para quem deseja explorar o universo prático, teórico e filosófico da religião.

Em meio às celebrações do feriado nacional, Queiroz convida o público a desvendar os mistérios da Umbanda, promovendo um entendimento mais amplo e respeitoso sobre essa rica manifestação espiritual que floresceu há mais de um século no coração do Brasil.

FICHA TÉCNICA

Título: Umbanda para iniciantes

Autores: Rodrigo Queiroz

Editora: Citadel Grupo Editorial

ISBN: 978-6550472474

Dimensões: 13.5 x 1 x 21 cm

Páginas: 176

Preço: R$ 52,90

Onde comprar: aqui