Verstappen vence em Ímola

E a sétima etapa do campeonato mundial de F1, no famoso circuito de Ímola, começou e terminou de forma surpreendente.

Enquanto todos esperavam uma corrida talvez não sonolenta, mas previsível diante do favoritismo das McLarens (que dominaram todos os treinos livres e a sessão de classificação, com Oscar Piastri largando da pole position), o autódromo internacional Enzo e Dino Ferrari viu Max Verstappen subir no degrau mais alto do pódio, tirando de Oscar Piastri aquela que seria sua quarta vitória consecutiva, o que o tornaria também o primeiro piloto da equipe de Woking a conquistar quatro triunfos consecutivos desde Ayrton Senna em 1991.

Mas o Grande Prêmio da Emilia-Romagna, contrariando a matemática, teve a Red Bull como protagonista.

O holandês começou o show logo de início, impressionando o público com uma ultrapassagem dupla na segunda curva. Foi a segunda vitória do tetracampeão na temporada, depois do GP do Japão, e a 65ª de sua carreira na F1.

A McLaren obviamente não deixou escapar o pódio, dominando os dois lugares subsequentes, com Lando Norris e Oscar Piastri na segunda e terceira posição.

Hamilton também foi outra grata surpresa, ao fechar na quarta posição, e conseguir seu melhor resultado com a Ferrari na temporada. O britânico superou o companheiro de equipe, Charles Leclerc, nos estágios finais.

Por sua vez, o monegasco travou uma batalha intensa com Alexander Albon pela quinta posição, mas terminou atrás do piloto da Williams, depois de perder terreno ao parar na volta 11, e colocar pneus duros, em uma estratégia mal sucedida, comandada pela equipe.

George Russell, Carlos Sainz, Isack Hadjar e Yuki Tsunoda completaram o top 10. Incidentes durante a corrida incluíram os abandonos de Kimi Antonelli e Esteban Ocon, que provocaram a entrada do safety car e impactaram as estratégias das equipes.

Despedida?

Piastri largou da posição de honra e manteve a primeira posição até a Curva 1. Verstappen, ao lado no grid, por sua vez perdeu a segunda posição para Russell, mas eis que mergulhou por fora na Variante Tamburello e fez uma ultrapassagem dupla e espetacular para assumir a liderança.

Essa grande vitória teve ainda ares de despedida em alto estilo, uma vez que a etapa pode ter sido a última em Ímola, já que o contrato do circuito expira neste ano.

O autódromo Enzo e Dino Ferrari também era a aposta de Gabriel Bortoleto, que tem a pista entre suas favoritas.

O brasileiro até que largou bem com a Sauber. Partindo da 14ª posição e depois de alguns pit-stops, ele subiu para a zona de

pontuação, no 10º posto. Mas foi aos boxes na volta 16 e voltou na última posição, fechando em 18º.

Em dia de estreia após a demissão de Jack Doohan, Franco Colapinto voltou à Fórmula 1 também sem o resultado que ele esperava. Logo nas primeiras voltas, o argentino acabou saindo na pista e pegando a brita. Ele conseguiu voltar e encerrar a prova na posição de largada, em 16º.

Próxima parada: Mônaco

Já no próximo domingo, a Fórmula 1 chega ao Grande Prêmio de Mônaco, nas ruas de Monte Carlo. A largada está marcada para às 10 horas (de Brasília).

Com a terceira colocação, Piastri se mantém líder do mundial, com 146 pontos, seguido por Norris com 133 e Verstappen com 124 pontos.

Resultado:

1 Max Verstappen (Red Bull)

2 Lando Norris (McLaren)

3 Oscar Piastri (McLaren)

4 Lewis Hamilton (Ferrari)

5 Alex Albon (Williams)

6 Charles Leclerc (Ferrari)

7 George Russell (Mercedes)

8 Carlos Sainz (Williams)

9 Isack Hadjar (Racing Bulls)

10 Yuki Tsunoda (Red Bull)

11 Fernando Alonso (Aston Martin)

12 Nico Hulkenberg (Sauber)

13 Pierre Gasly (Alpine)

14 Liam Lawson (Racing Bulls)

15 Lance Stroll (Aston Martin)

16 Franco Colapinto (Alpine)

17 Ollie Bearman (Haas)

18 Gabriel Bortoleto (Sauber)

Não completou- Kimi Antonelli (Mercedes)

Não completou – Esteban Ocon (Haas)

Mundial de pilotos:

Oscar Piastri (AUS) 146 pontos Lando Norris (GBR) 133 Max Verstappen (HOL) 124 George Russell (GBR) 99 Charles Leclerc (MON) 61 Lewis Hamilton (GBR) 53 Andrea Kimi Antonelli (ITA) 48 Alexander Albon (TAI) 40 Esteban Ocon (FRA) 14 Lance Stroll (CAN) 14 Carlos Sainz Jr (ESP) 11 Yuki Tsunoda (JPN) 10 Pierre Gasly (FRA) 7 Isack Hadjar (FRA) 7 Nico Hülkenberg (ALE) 6 Oliver Bearman (GBR) 6 Fernando Alonso (ESP) 0 Liam Lawson (NZL) 0 Jack Doohan (AUS) 0 Franco Colapinto (ARG) 0 Gabriel Bortoleto (BRA) 0



Mundial de construtores: