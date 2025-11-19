Podcast Arte de Vencer lança encontro em São Paulo com networking de alto impacto

Projeto inclui experiências de marcas parceiras, como EltroIdeal, Aidia, Starkey e Templo 12 Raios

O mercado de eventos corporativos vive uma transformação acelerada e decisiva em 2025, migrando do modelo tradicional para formatos intimistas e personalização que priorizam relações e experiências reais. Dados do relatório Corporate EventTrends 2025 mostram que 77% dos participantes B2B preferem encontros personalizados, enquanto eventos ancorados em propósito superam resultados de grandes formatos genéricos.

Reflexo desta nova rota, a primeira edição do encontro promovido pelo Podcast Arte de Vencer, idealizado pelo empresário Cláudio Gonçalves, marca a estreia de uma proposta inovadora em São Paulo: eventos de networking de alto impacto, enriquecidos por experiências de marcas parceiras como EletroIdeal, Aidia, Starkey e Templo 12 Raios. O projeto, inaugurado em 6 de novembro, insere-se numa tendência de calendário contínuo, com foco no desenvolvimento de relações duradouras e conteúdo estratégico para posicionamento e fortalecimento de marcas.

Muito além da troca de cartões, o formato privilegia conversas autênticas, produção de conteúdo em tempo real e cenários que estimulam o compartilhamento das experiências, como o miniestúdio do podcast montado no espaço físico e as entrevistas registradas, que entregam material valioso para relacionamento e amplificação de alcance. Práticas que dialogam com o que há de mais atual no cenário internacional e nacional dos eventos corporativos: ambientes acolhedores, produção colaborativa entre marcas e experiências sensoriais, como o inusitado Tarot empresarial proposto pelo Templo 12 Raios.

Cláudio Gonçalves

A parceria e a cocriação ganham força, a exemplo da Aidia, voltada para inovação estratégica e tecnologia, e da Starkey, referência global em aparelhos auditivos com IA e design discreto. Experiências se tornam plataformas de relacionamento, consolidando um ecossistema ativo entre as diferentes edições do projeto.

A aposta desse movimento acompanha a busca pós-pandemia por eventos de qualidade, com interações estruturadas, ambientes que favorecem saúde emocional e protagonismo dos próprios participantes. Encontros intimistas mostram preferências claras: mais significado, menos formalidade, reforçando o papel de conversas genuínas e ambientes acolhedores.

Para quem deseja fazer parte dessa jornada, o perfil @podcastartedevencer no Instagram concentra novidades, bastidores e o calendário de eventos, além de ser um espaço de diálogo ativo para quem acredita no poder do networking evolutivo.

O setor de eventos revela que o futuro pertence àqueles que criam experiências com alma: ambientes onde cada detalhe comunica cuidado, cultura e conexão.