Lando Norris vence GP da Áustria e Bortoleto pontua

Por João Luiz da Fonseca

jluizfonseca@uol.com.br

O desfecho de uma corrida espetacular no Red Bull Ring neste domingo não foi outro senão a vitória arrasadora do favorito Lando Norris no GP da Áustria, com Oscar Piastri completando a dobradinha da McLaren. Charles Leclerc foi o terceiro, e conseguiu colocar também a Ferrari no pódio ao chegar à frente de seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton, e de George Russell, da Mercedes, o quinto colocado.

Outro destaque positivo, sem dúvida, foi Gabriel Bortoleto, que conquistou seus primeiros pontos em 11 corridas. O brasileiro fechou em oitavo lugar, confirmando o bom desempenho apresentado com a Sauber ao longo do fim de semana.

Bortoleto, que chegou a ficar em 10° ao ser superado por Liam Lawson e Fernando Alonso, executou ultrapassagens precisas, contando ainda com a estratégia acertada para manter a posição na qual largou.

Na reta final da corrida, ele até buscou tirar a diferença para o espanhol Fernando Alonso, que estava em sétimo, lutando até a última volta pela posição, mas não conseguiu ultrapassar o bicampeão mundial.

Após o término do GP, Alonso reconheceu a grande corrida de Gabriel e foi até o carro do brasileiro para o parabenizá-lo.

Além de conquistar os primeiros pontos em sua estreia na F1, ele levou pra casa também o prêmio de Piloto do Dia na votação popular.

“Resultado perfeito”

Ao converter a pole em sua terceira vitória da temporada, Lando Norris confirmou as expectativas dos fãs em relação ao resultado da corrida, já que o britânico dominou os dois treinos livres dos quais participou, além da classificação.

“Foi uma corrida difícil, forçando o ritmo o tempo todo. Foi complicado e cansativo, mas um resultado perfeito para a equipe. Uma dobradinha é exatamente o que queríamos e conseguimos de novo; então estou muito feliz”, destacou o piloto, ressaltando ainda a batalha que travou com seu companheiro de equipe Oscar Piastri.

“Tivemos uma ótima batalha, com certeza, foi muito divertida e estressante. Parabéns ao Oscar e espero que tenha sido agradável para todos os que assistiram a prova”, disse ele.

A vantagem de Piastri sobre Norris, que ainda figura no topo do campeonato de pilotos, caiu de 22 para 15 pontos (216 x 201).

A equipe também ampliou a vantagem no campeonato de construtores, somando 417 pontos contra 210 da nova vice-líder Ferrari: a escuderia superou novamente a Mercedes na tabela, beneficiada com o quarto pódio de Leclerc no ano, e o quarto lugar de Lewis Hamilton, melhor resultado coletivo do time italiano até aqui.

E se a McLaren ditou o ritmo do fim de semana, para Max Verstappen o domingo foi um desastre, com o holandes tendo sido forçado a abandonar na primeira volta, após ser atingido por Kimi Antonelli, que também teve que deixar a corrida.

A F1 retorna já no próximo fim de semana em 6 de julho, com o GP da Inglaterra, válido como a 12ª etapa da temporada.

Resultado

Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Liam Lawson (RB) Fernando Alonso (Aston Martin) Gabriel Bortoleto (Sauber) Nico Hulkenberg (Sauber) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas) Isack Hadjar (RB) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine) Yuki Tsunoda (RBR)

Abandonaram: Alexander Albon (Williams), Max Verstappen (RBR), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Carlos Sainz (Williams).

MUNDIAL DE PILOTOS:

1) Oscar Piastri, 216 pontos

2) Lando Norris, 201

3) Max Verstappen, 155

4) George Russell, 146

5) Charles Leclerc, 119

6) Lewis Hamilton, 91

7) Kimi Antonelli, 63

8) Alexander Albon, 42

9) Esteban Ocon, 23

10) Nico Hülkenberg, 22

11) Isack Hadjar, 21

12) Lance Stroll, 14

13) Fernando Alonso, 14

14) Carlos Sainz, 13

15) Liam Lawson, 12

16) Pierre Gasly, 11

17) Yuki Tsunoda, 10

18) Oliver Bearman, 6

19) Gabriel Bortoleto, 4

20) Franco Colapinto, 0

21) Jack Doohan, 0

MUNDIAL DE CONSTRUTORES:

1) McLaren/Mercedes, 417 pontos

2) Ferrari, 210

3) Mercedes, 209

4) Red Bull/Honda RBPT, 162

5) Williams/Mercedes, 55

6) Racing Bulls/Honda RBPT, 36

7) Haas/Ferrari, 29

8) Aston Martin/Mercedes, 28

9) Sauber/Ferrari, 26

10) Alpine/Renault, 11