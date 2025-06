F1: Russell vence a primeira de 2025

Por João Luiz da Fonseca

Max Verstappen venceu as últimas três corridas consecutivas do GP do Canadá. Com isso, a 10ª etapa da temporada da F1 de 2025 prometia uma boa briga entre o holandês, que largou na primeira fila, e George Russell, que partiu da pole position, além, é claro, da forte dupla da McLaren, que vem se destacando a cada etapa, com pódios em todas elas.

Mas o piloto número 1 da Mercedes resistiu à pressão e aos desafios impostos por Verstappen para converter em vitória a pole position conquistada pela sexta vez na carreira. E comemorou, também, o primeiro triunfo na temporada, e o quarto na F1.

Max Verstappen com isso ficou em segundo lugar, e num dia de sorte para o time de Brackley, Antonelli conquistou seu primeiro pódio na Fórmula 1, ao terminar em terceiro lugar, à frente de Oscar Piastri e Charles Leclerc.

Em seguida cruzaram a linha de chegada Lewis Hamilton e Fernando Alonso, com Norris em sétimo e Nico Hülkenberg, em oitavo.

Esteban Ocon terminou em nono no 200º Grande Prêmio da Haas, enquanto Carlos Sainz completou o top 10 pela Williams após um dia complicado para a equipe. Ollie Bearman, da Haas, quase pontuou, ficando em 11º, enquanto Yuki Tsunoda, da Red Bull, recuperou-se da 18ª posição para um resultado final de 12ª.

Franco Colapinto terminou em 13º pela Alpine, à frente de Gabriel Bortoleto, da Kick Sauber, em 14º, e do outro piloto da Alpine, Pierre Gasly, em 15º.

Isack Hadjar terminou a corrida em 16º pela Racing Bulls, enquanto Lance Stroll, da Aston Martin, enfrentou uma dura corrida em casa, sendo o último classificado, em 18º.

Liam Lawson abandonou a prova após um problema com seu carro da Racing Bulls, e Alex Albon também não completou, por sofrer um problema na unidade de potência de sua Williams durante a corrida.

A McLaren, que viu Oscar Piastri fechar a etapa em quarto e Lando Norris não conseguir finalizá-la, não conseguiu ficar entre as três primeiras pela primeira vez em 2025, encerrando uma sequência de oito pódios, conquistados desde a segunda corrida da temporada.

Embora a McLaren, como equipe, não tenha conseguido chegar aos três primeiros pela primeira vez neste ano, ainda assim segue tranquila na liderança do Mundial de Construtores, enquanto Piastri lidera o de pilotos com 198 pontos, 22 a mais do que Norris.

Verstappen tirou um pouco a vantagem das McLarens, mas segue bem atrás, com 155 pontos após 10 corridas disputadas.

Confira o resultado do GP do Canadá:

George Russell (ING/Mercedes) em 1h32min52s688 Max Verstappen (HOL/Red Bull) a 0s228 Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 1s014 Oscar Piastri (AUS/McLaren) a 2s109 Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 3s442 Lewis Hamilton (ING/Ferrari) a 10s713 Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) a 10s972 Nico Hülkenberg (ALE/Sauber) a 15s364 Esteban Ocon (FRA/Haas) a 1 volta Carlos Sainz (ESP/Williams) a 1 volta Oliver Bearman (ING/Haas) a 1 volta Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) a 1 volta Franco Colapinto (ARG/Alpine) a 1 volta Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber) a 1 volta Pierre Gasly (FRA/Alpine) a 1 volta Isack Hadjar (FRA/RB) a 1 volta Lance Stroll (CAN/Aston Martin) a 1 volta Lando Norris (ING/McLaren) – abandonou Liam Lawson (NZL/RB) – abandonou Alex Albon (TAI/Williams) – abandonou

MUNDIAL DE PILOTOS:

1) Oscar Piastri, 198 pontos

2) Lando Norris, 176

3) Max Verstappen, 155

4) George Russell, 136

5) Charles Leclerc, 104

6) Lewis Hamilton, 79

7) Kimi Antonelli, 63

8) Alexander Albon, 42

9) Esteban Ocon, 22

10) Isack Hadjar, 21

11) Nico Hülkenberg, 20

12) Lance Stroll, 14

13) Carlos Sainz, 13

14) Pierre Gasly, 11

15) Yuki Tsunoda, 10

16) Fernando Alonso, 8

17) Oliver Bearman, 6

18) Liam Lawson, 4

19) Gabriel Bortoleto, 0

20) Franco Colapinto, 0

21) Jack Doohan, 0

MUNDIAL DE CONSTRUTORES:

1) McLaren/Mercedes, 374 pontos

2) Mercedes, 199

3) Ferrari, 183

4) Red Bull/Honda RBPT, 162

5) Williams/Mercedes, 55

6) Haas/Ferrari, 28

7) Racing Bulls/Honda RBPT, 28

8) Aston Martin/Mercedes, 22

9) Sauber/Ferrari, 20

10) Alpine/Renault, 11