Com Jade Picon como garota propaganda, Dr. Peanut lança Doctor Bar, suas barrinhas com 21g de proteína.

O consumo de barrinhas proteicas no Brasil costuma acontecer duas vezes ao dia, em média, especialmente entre o almoço e o jantar, de acordo com o relatório internacional State of Snacking, elaborado pelo instituto americano de pesquisas The Harris Poll, em parceria com uma marca global. Foi justamente este forte potencial de mercado que levou a Dr. Peanut – marca do Grupo Supley líder no segmento de pasta de amendoim – a anunciar sua entrada nesse segmento. Com a Doctor Bar, a empresa atende a uma das tendências de consumo mais fortes do momento: alimentos que unam conveniência, sabor e saudabilidade.

Marca usa amendoim associado aos sabores Avelã, Cookies & Cream e Doce de Leite para trazer energia, saciedade e puro sabor.

Com 21 gramas de proteína, o produto está disponível nos sabores Avelã, Cookies & Cream e Doce de Leite, apresentando uma fórmula equilibrada, que utiliza a pasta de amendoim da marca como base para oferecer energia e saciedade ao longo do dia. Segundo o diretor de Brand Manager da Dr. Peanut, Rocky Santos, as barrinhas Doctor Bar chegam ao mercado em um momento estratégico, acompanhando o crescimento do setor de snacks saudáveis no Brasil.

“Estudamos bastante esse mercado e cerca de 80% dos consumidores vêem os snacks como uma forma de se mimar ou se recompensar, enquanto 76% associam esse consumo ao conforto e bem-estar”, diz ele. “Outras pesquisas internacionais indicam ainda que um terço da população brasileira já consome barrinhas regularmente. Ou seja, esses dados demonstram que, além de serem práticas e nutritivas, elas desempenham um papel significativo na rotina alimentar e no estilo de vida dos brasileiros”, afirma.

Rocky explica que este era um antigo e recorrente pedido dos clientes da Dr. Peanut, que desenvolveu barrinhas leves e práticas, combinando energia, praticidade e sabor irresistível. “Em meio à correria do dia a dia, nossa expectativa é de que a Doctor Bar se torne o novo best-seller entre os snacks saudáveis”, destaca o executivo.