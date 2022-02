Alta gastronomia em casa, kibe recheado e muito mais

Um dos grandes talentos da cidade, o chef Pedro Moretto (foto) inaugura marca autoral e promete levar amor, sabor e muitas delícias por onde passar. Nascido em 1981, o gastrólogo traz a marca Lê Chef Pier, onde trabalha com deliciosas guarnições para todos os portes de eventos e em domicílio. “Dedicação, afeto e amor… é o que transmito no alimento servido a todos os convidados presentes”, destaca o chef.

Foto – Acervo pessoal

Bons drinks em Águas Claras

Música ao vivo, bons drinks e petiscos de primeira. Esse é a cara do London Music Bar, localizado Avenida Jacarandá, 22, em Águas Claras. Inaugurado há um ano, o local já é querido por muitos moradores da região administrativa, principalmente nos dias de música ao vivo e uma vez por mês, com o karaokê da Banda Conecta. Além de drinks tradicionais, a casa disponibiliza bebidas autorais que podem ser acompanhadas por petiscos criativos e deliciosos como, por exemplo, O Trio da Coroa (foto). Para os moradores de Águas Claras, todo dia é dia de rock, bebê!

Foto – Acervo pessoal

Haná apresenta promoção para o Valentine’s Day

O Valentine’s Day, ou Dia de São Valentim, comemorado no dia 14 de fevereiro, é o dia de celebração do amor no Hemisfério Norte. No Haná Restaurante Japonês, o Rodízio Premium Haná (R$ 117,90) sai por R$ 220,00 para duas pessoas. O rodízio é servido todos os dias, no almoço e jantar, disponibilizando à vontade mais de 50 tipos de sushis e sashimis, além dos pratos quentes da gastronomia oriental. Para quem prefere comemorar em casa, o Combo Haná (2 Pessoas – 42 peças) sai a R$ 109,90 pelo aplicativo iFood. A celebração pode acompanhar um brinde especial. A carta de vinhos é um destaque da casa, formada por rótulos tintos e brancos argentinos, chilenos, europeus e brasileiros, contemplando todas as preferências. Os drinques com saquê não podem faltar entre as dicas: a Japarinha (R$24), caipirinha de saquê com frutas.

Foto – Acervo pessoal

Um presente para chocólatras

Se você ama o Abbraccio e ainda é fã de chocolate, há boas novas! A casa italiana lançou o Quadrado di Cioccolato (foto) em seu menu. Uma fatia beem generosa de bolo de chocolate, recheada com ganache de chocolate, coberta por calda de chocolate e finalizada por um mousse de chocolate cremoso. Um pedaço desse sonho custa R$34,90 e já está disponível nos estabelecimentos de Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto – acervo pessoal

Kibe recheado com amor e outros segredos

O sabor de quem cozinha com o coração vai ser sempre diferente. A cozinha da Lyrosas, da Mari Lyra é sempre puro amor. Agora, a gastróloga lançou uma novidade maravilhosa no cardápio: os kibe recheados (foto) de frango, carne e abobrinha (para quem é vegetariano). Cada unidade pesa 500 gramas e custa R$30. Vem congelado e é entregue em todo o DF. Para quem possui intolerância ao glúten, a chef disponibiliza a versão com quinoa.

Acervo pessoal