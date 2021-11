Águas Claras inaugura mais uma unidade do The Coffee hoje

Ao andar por Brasília, você com certeza reparou uma fachada minimalista em preto e branco com os dizeres The Coffee, né?

Foto – Leonardo Resende

Não apenas por isso, mas já deve ter ouvido falar no método grab and go (que tem se popularizando em Brasília) com cafés deliciosos. Iniciando em Águas Claras e Asa Norte, Charles Vinícius Costa foi um responsáveis por popularizar o método e a marca em Brasília. E devido ao sucesso da primeira unidade de Brasília em Águas Claras, hoje (8/11) , Charles inaugura mais uma loja no edifício Cosmopolitan (Rua 30 norte).

“Acredito que o ponto principal para trazer o The Coffee em Brasília foi apostar em um modelo de negócios que combinasse com a rotina que vivemos. E, também, pelo fato de que o mercado de cafés especiais em Brasília está em plena ascensão” Explica Charles, proprietário das unidades de Águas Claras

Além disso, o novo estabelecimento traz uma novidade super aromática: o Drip Coffee (mais conhecido também com Hario ou V60) para quem é apaixonado por cafés extremamente especiais. Na novidade, o visitante pode escolher entre os três grãos da casa. Mas a coluna já recomenda: o Black Edition (que é novo) é super saboroso e possuí uma nota altíssima (90 pontos)! Algo inédito para a capital brasileira.

Foto – Leonardo Resende

Outras novidades da Coluna À Mesa

Cardápio Arretado

Localizado em Taguatinga, o Olinda Carne de Sol traz uma reformulada completa! Começando pelo nome que agora é Olinda Comida Nordestina. Para quem ama a região (ou quem é conterrâneo), o estabelecimento está fazendo jus ao nome com várias novidades no cardápio. Destaque para o Rubacão (R$ 88 – médio; R$ 99 – grande) leva arroz de leite, feijão verde, paio, carne de sol, queijo coalho, costela de porco, pé de porco, costela de boi e nata. “Esta é uma receita muito especial para a nossa família. É sempre uma festa quando o prato do dia é o Rubacão. É de comer suando, conterrâneo!”, explica o empresário Romão Olinda.

Foto – Acervo pessoal

Pizza em formato curioso

Prometendo inovar, o Grano & Oliva está com ótimas novidades no cardápio. Entre elas, a curiosa pizza de cilindro (foto) e Katcha com crème brûlée. Localizado na Asa Norte, o estabelecimento contou com a consultoria do chef Jaqueson Dichoff, reconhecido como um dos melhores pizzaiolos do mundo. “Neste ano, junto com o chef Jaqueson testamos alguns produtos novos e alguns tradicionais da Itália, usando a massa como base. Colocamos um fio de azeite na assadeira antes dela ir ao forno, fazendo com que a massa crie uma pequena crostinha frita pelo azeite agregando mais sabor e crocancia.”, comentou o chef que comanda a Grano, Rodrigo Melo.

O Natal está entre nós

Nos últimos anos, o Adorável Café (Águas Claras) trouxe muita alegria para os moradores da região com um café genuíno, comfy e super fraterno. E no Natal, sempre traz deliciosas adições aos visitantes. Com exclusividade, o estabelecimento contou à coluna que este ano será ainda melhor pois uma grande reformulação do menu natalino está vindo.



