Águas Claras ganha mais uma unidade do The Coffee

Um é pouco, dois é melhor ainda! Atenção cafezeiros de Águas Claras, o café grab and go mais querido vai ganhar mais uma unidade dentro da região administrativa!

Foto – Acervo pessoal

O novo point para aficionados por cafeína ficará localizado no edifício The Cosmopolitan (Avenida Castanheiras com Rua 30 Norte) e promete ser um local agitado assim como a primeira unidade de Águas Claras (que até ganhou fama por criar amizade entre os moradores da região).

Foto – Acervo pessoal

Para quem ainda não conhece e ama café, o The Coffee dispõe de uma excelente curadoria com seus grãos e “viralizou” com o seu preparo especial. Além disso, é formatado no método grab and go (pegue e vá), onde seu pedido pode ser realizado tanto no caixa quanto no celular. Perfeito para quem vive na pressa, mas não dispensa aquela dose de café.

Em Brasília, a cafeteria – que é curitibana – ganhou o candango. Até agora, possui mais de 5 unidades, incluindo Sudoeste, Asa Sul e Norte, dentre outras regiões.

Gostou? Confira o menu:

https://www.thecoffee.jp/shortcut/brasil/brasilia/the-coffee-aguas-claras/menu

.