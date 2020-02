A perda de bibliotecários escolares está prejudicando crianças (e professores)

PUBLICIDADE 

Está faltando o bibliotecário da escola? Você não está sozinho. O número de bibliotecários escolares em período integral diminuiu 19% entre os anos letivos de 1999-2000 e 2015-2016 (de acordo com o School Library Journal ). As bibliotecas permanecem vazias. Ou eles estão sendo transformados em salas de aula ou centros de tecnologia. Existem também não bibliotecários que administram bibliotecas escolares. E houve pouco esforço para iniciar novas bibliotecas.

O problema não é todo o financiamento. A perda de bibliotecários escolares pode ser atribuída a muitos outros fatores: rotatividade principal, iniciativas de tecnologia escolar que parecem tornar obsoletos os bibliotecários (quando a verdade é oposta) e contratação de carências que mantêm os bibliotecários fora das escolas.

Perder um bibliotecário é mais do que perder algumas recomendações de livros (embora sejam importantes). Quando as escolas não têm bibliotecários, crianças e professores sentem o impacto.

Já sabemos há algum tempo que, quando as escolas têm programas de bibliotecas de alta qualidade, as crianças obtêm melhores resultados em testes padronizados. Isso não é uma votação para testes padronizados, mas é um aceno para os programas da biblioteca que ajudam as crianças a se tornarem melhores leitores de qualquer texto apresentado.Talvez seja porque os leitores avançados precisam de muitas recomendações de livros. Ou talvez seja porque os bibliotecários ajudam leitores avançados a ler mais.

Quando uma escola tem um bibliotecário em tempo integral, há menos crianças que pontuam abaixo do básico na leitura, o que significa que essas importantes “crianças bolha” recebem um grande impulso por terem alguém na equipe que sabe como alcançá-las com o livro certo.

Os bibliotecários fazem mais do que arquivar livros, eles também dão aulas, incluindo tecnologia e aulas particulares. Perder um bibliotecário é como perder um professor.

Bibliotecários não são apenas para o ensino fundamental. À medida que o aluno progride, ter bibliotecários especializados em mídia e pesquisa ajuda a preparar os alunos para se destacarem na faculdade, ajudando-os a desenvolver suas habilidades de pesquisa ou a capacidade de encontrar, avaliar e usar informações. Sem a experiência desses bibliotecários, os alunos estão menos preparados para o rigor do trabalho de nível universitário.

Escolas de baixa renda e escolas que atendem a outras populações marginalizadas perderam bibliotecas e bibliotecários a uma taxa maior do que as escolas que não. Isso é importante porque os bibliotecários da escola são mais importantes para os estudantes considerados em risco. De fato, os programas de bibliotecas são mais importantes para os estudantes que são de famílias de baixa renda, têm deficiências ou são marginalizados de outras maneiras.

Os bibliotecários também trazem muito para o planejamento dos professores. Eles podem recomendar os livros certos para completar uma unidade, maneiras de abordar um tópico e idéias para aprimorar a pesquisa e a coleta de informações na sala de aula. Tirar um bibliotecário da escola também deixa professores sem um recurso importante.