A Páscoa está chegando! Produtores locais já começam encomendas

Ovo de páscoa com quem entende

Falta bem pouquinho para a páscoa e Brasília é cheia de produtores locais muito talentosos. Rayna Andrade é, com certeza, uma delas. Além dos doces (foto), bolos e delícias, a confeiteira já está com a agenda aberta para encomendas de páscoa. Além disso, não só está encomendando ovos de páscoa maravilhosos, a moça está colocando o Bento (viral da internet) em seus bolos e ovos. Além de deliciosos, são super lindos e instagramáveis. Corra antes que a confeiteira lote sua agenda: raynadoces.

Foto – Acervo pessoal

Páscoa feita para todos

Agora se a sua vibe de páscoa é mais diferenciada, a confeitaria Quitutices também começou a produzir guloseimas para essa época tão saborosa. Para quem não conhece, a loja realiza produções mais inclusivas com ovos de páscoa sem açúcar, sem glúten, lactose e muito mais. Entre as criações, o saboroso ovo de Red Velvet (foto) está entre as opções.

Foto – Acervo pessoal

O mais aguardado

Chegou o momento mais aguardado para os dengosos. A loja de chocolates que virou hype em pouco tempo já começou a vender seus ovos de Páscoa também: a deliciosa Dengo (localizada no ParkShopping e no Iguatemi). A marca pretende surpreender com ovos de páscoa (foto) com aqueles sabores tradicionais que amamos: Biju, Banana com Castanha de Caju, Cupuaçu com Castanha de Caju. Quer uma dica? Todos são maravilhosos, mas o de Banana com Castanha de Caju é uma verdadeira explosão de sabores. Vale cada caloria.