Verona completa dois anos de sucesso

Em 2020, a quadra comercial da 402 Sul ganhou uma nova estrela. Depois de dois anos, o Verona continua nos encantando com as suas criações surreais no restaurante

Mais de 365 dias de…

Em 2020, a quadra comercial da 402 Sul ganhou uma nova estrela. Homenageando e respeitando toda a gastronomia italiana, surgiu o maravilhoso Verona. Sob o comando do chef Diego Gebrim (foto) — que começou sua jornada profissional como advogado, mas sempre nutrindo o sonho pela gastronomia — gastrólogo que se especializou seus dotes culinários no coração da Itália, em Florença, depois de dois anos, continua nos encantando com as suas criações surreais no restaurante.

Foto: Divulgação

…puro sucesso

Se você quiser celebrar o restaurante, como a coluna À Mesa fez, o que não falta é sugestão: o menu do chef é incrivelmente extenso e criativo. De entrada, o Brie folhado com mel trufado é essencial; de prato principal – se sua mood for terra – a indicação é a Pasta Al Tartufo e Angus (foto); e para finalizar, a cheesecake de Romeu e Julieta também vai te surpreender.

Foto: Leonardo Resende

Copa no Pontão

Hoje é dia de torcer pelo Brasil! Já escolheu um local para gritar gol? No Pontão, o Gran Bier está com excelentes opções de drinks, pratos e petiscos. Além disso, DJs estão animando o local para a hora do gol ser ainda mais especial. Uma das sugestões da coluna é o Bolinho de Bacalhau, R$ 40 seis unidades ou R$ 78 doze unidades (foto). Além disso, ao comprar quatro cervejas Budweiser Longneck, o cliente ganha mais uma, por R$ 39,90.

Foto: Divulgação

Saucker

Cada dia que passa, a ausência de glúten e lactose é uma obrigação do planejamento alimentar dos brasilienses. Pensando nessa demanda, a deliciosa Saucker (702/703 Norte) agora inaugura uma nova unidade em Águas Claras, na Rua 33 sul lote 5 loja 12, Edifício Le Club. Com quitutes, docinhos deliciosos (foto), pães, massas e muito mais, a nova loja – assim como a primeira unidade – inova no menu sem glúten e sem lactose, para comer sem preocupação

Foto: Divulgação

Em busca do corte perfeito

Anualmente, a coluna faz uma pesquisa especial durante todo o ano. Em 2021, buscamos os melhores restaurantes localizados no interior dos hotéis da capital. Agora, em 2022, estamos buscando os melhores cortes bovinos especiais. Enquanto não nomeamos os melhores da capital, um restaurante já queimou largada por aqui. No Fogo de Chão, o corte Wagyu é servido de forma primorosa, assim como o mesmo demanda. Então, se procura um Wagyu impressionante, o Fogo de Chão vai te surpreender. Ah, e é por tempo limitado.

Foto: Leonardo Resende