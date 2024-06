Vai comemorar com o mozão? Então, confira essas dicas!

Dois acontecimentos deixam o mês de junho com sabores diferenciados. Primeiro, as festas juninas tomam conta da cidade. Segundo, a atmosfera inconfundível dos românticos. Por isso, nesta quarta-feira, pombinhos da cidade toda buscam lugares especiais para tornar o dia 12 de junho ainda mais saboroso e inesquecível. Pensando nisso, A Coluna à Mesa separou algumas dicas imperdíveis para esta data tão ímpar na vida dos apaixonados. Confira:



Cozinha Diferenciada (e apaixonada)

O Horta Cozinha Criativa, na 202 Sul, promete derreter os corações apaixonados. Nesta quarta-feira, por R$ 300, o chef Matheus Camargo (foto ) apresenta pratos sofisticados como Carpaccio de Beterraba, Filé-Mignon ao Molho de Vinho Tinto com Risoto de Parmesão e Fondant de Chocolate com Sorvete de Baunilha. A refeição inclui open drink, e por R$ 320, os casais podem optar pela versão harmonizada com três taças de vinho. Reserve pelo telefone: (61) 99558-2842.

Chef Matheus Camargo, Horta Cozinha Criativa. Crédito: Rafaela Feliciano.

Ti Voglio Bene

Aos encantados e apaixonados pela culinária italiana, esta quarta-feira (12/6) será especial no Nino Cucina, do Grupo Alife Nino. O restaurante, localizado na 403 Sul, oferecerá uma experiência especial de massa e vinho. O destaque é o Gnocchi Alfredo Al Tartufo (foto) para duas pessoas (R$ 178), harmonizado com vinhos escolhidos pela sommelière: Catena Zapata D.V. (Syrah) e Braccala Toscana IGT (Sangiovese Grosso/Merlot). Reservas: (11) 3368-6863.





Gnocchi Alfredo Al Tartufo, do Nino Cucina. Reprodução do Instagram.

Célébrer l’amour!

O Le Vin Bistrô, na 402 Sul, celebra o Dia dos Namorados com um menu especial de almoço e jantar. Neste 12 de junho, o chef Francisco Márcio Freitas apresenta pratos deliciosos como Vol-au-Vent de Camarões, Terrine de Campanha, Filet Mignon ao molho de Marsala com Risoto de Açafrão (foto ), Ravioli de Espinafre na Manteiga Trufada de Sálvia e Bouef Bourguignon. O menu, em três etapas (entrada, prato principal e sobremesa), custa R$ 268 por pessoa. Reserve pelo telefone: (61) 99253-8444.

Filet Mignon ao molho de Marsala com Risoto de Açafrão, do Le Vin. Crédito: Gilberto Evangelista.



Amor arretado de bom

O Olinda Bar e Restaurante está com um menu especial em três etapas para o Dia dos Namorados, disponível em suas unidades na Asa Sul e em Taguatinga. Com a temática Primeiros Encontros, Amor à Primeira Mordida e Doce Paixão, o chef Romão Olinda combina ingredientes nordestinos tradicionais com sofisticação. As opções incluem dadinhos de tapioca, chorizo angus (foto), e sobremesas como crème brûlée de doce de leite. Reservas disponíveis pelos telefones: (61) 3532-2958 (Asa Sul) e (61) 3562-5177 (Taguatinga).

Chorizo Angus. Banco de Imagens



A de apaixonante

O B Hotel Brasília está empenhado em trazer experiências românticas e únicas para o Dia dos Namorados. Nesta quarta-feira (12/6), além de um jantar especial no Bar 16, os casais podem optar por uma experiência completa, combinando o menu com hospedagem temática. O chef Lênin Palhano criou um cardápio exclusivo em três etapas (entrada, prato principal e sobremesa), incluindo elaborações como Caldinho de Alho-Poró, Mignon com Carameli de Batata, e Mousse de Chocolate Branco com Frutas Vermelhas. Para quem deseja uma noite ainda mais especial, há pacotes com acomodação decorada e garrafa de vinho (foto ), com preços entre R$ 2.428 e R$ 3.798 + 13% de taxa de serviço. Reservas podem ser feitas pelo pelos telefones (61) 3962-2600 para hospedagem e (61) 3962-2000 para o jantar.

Pacotes do Dia dos Namorados, do B Hotel. Crédito: Renan Pirassol.



Jantar romântico com ares de novidade

Apostando em mais espaço para fazer sucesso, a churrascaria Fogo de Chão abriu uma nova unidade próximo ao Lago Paranoá, em Brasília, ao lado do Cota Mil. Localizado no Complexo Empresarial Beira Lago, o restaurante oferece uma vista espetacular e um deck convidativo. Com um design inovador e uma experiência gastronômica refinada, a nova unidade conta com uma churrasqueira estilo península, um bar, e áreas de convívio envolventes. É uma excelente opção para o Dia dos Namorados, proporcionando um ambiente acolhedor e romântico para desfrutar do autêntico churrasco gaúcho. Para reservas e outras informações, visite www.fogodechao.com.br ou @fogodechaobr.

Fogo de Chão. Divulgação



Paixão em alta à beira lago

Neste Dia dos Namorados, o Restaurante Aragon, no Pontão do Lago Sul, oferece uma noite especial com um menu em três etapas (entrada, prato principal e sobremesa), harmonizado com Veuve Clicquot e ao som de jazz com Rogério Midlej. O evento inclui pratos sofisticados como Camarões e Lulas Grelhados, Polvo Salteado, e sobremesas como Cheesecake de Brownie. O jantar para casais custa R$ 399 sem bebidas, R$ 799 com Veuve Clicquot de 375 ml, e por mais R$ 249 é possível uma Veuve Clicquot de 750 ml. Reserve pelo WhatsApp: (61) 9265-7004.

Aragon, no Pontão do Lago Sul. Crédito: Divulgação.



Mesa para dois

O Restaurante Norton também oferece um menu especial em três etapas (entrada, prato principal e sobremesa) para o jantar dos namorados, com opções de harmonização de vinhos a R$ 185 ou sem harmonização a R$ 130 por pessoa. Com música ao vivo e três horas de estacionamento grátis, os casais desfrutarão de pratos assinados pelos renomados chefs Miguel Ojeda e Mariana Corbetta, com destaque para o Salmão Pochê, o Medalhão de Filé-Mignon e Texturas de Chocolate. O evento acontece nesta quarta-feira (12/6), das 19h às 23h, no Hotel Meliá – Brasil 21, com 60 lugares disponíveis. Para reservas, entre em contato pelo telefone: (61) 3218-5550 / (61) 98228-2121.

Texturas de Chocolate, do Restaurante Norton. Crédito: Divulgação



Dia dos Namorados com sabor (e estilo)

Um dos melhores restaurantes de Brasília, o Rubaiyat Brasília (Setor de Clubes Esportivos Sul) está com um menu especial para comemorar o dia dos apaixonados. Por R$ 295, o casal pode aproveitar um menu completo de três etapas. De entrada, a Salada Thomas (com Pata Negra e Queijo Roquefort). De pratos especiais, a casa sugere um delicioso Medalhão com Molho Shitake (foto ), Batata Ana e Manteiga de Ervas ou Peixe com Molho de Moqueca. Para finalizar, Panqueca de Doce de Leite. Reservas: (61) 3443-5000.