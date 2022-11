Um lugar especial para ver a Copa

Um local especial…

Toda a questão visual, sensorial e olfativa das unidades do Santé de Brasília tem um propósito e um nome por trás: o empresário Oswaldo Scafuto (foto), que já é conhecido no cenário gastronômico brasiliense e já esteve responsável pelo Nikkei – onde funciona o Santé da Orla do Lago hoje em dia – cuida maravilhosamente bem das duas unidades: uma no Lago e outra na Asa Norte.

Foto: acervo pessoal

…para torcer pelo Brasil

O empresário está preparando o rooftop do Lago para receber torcedores de Brasília para um happy hour especial. O restaurante adota o Happy Time, momento do dia para aproveitar drinques da casa a preços diferenciados e pratos ou petiscos servidos especialmente durante o período dos jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2022, que, no Santé Lago, serão transmitidos apenas no rooftop, marcados para às 13h ou às 16h. O Happy Time acontece até às 18h. De destaques entre os sabores, Filé Mignon Acebolado (R$ 49), servido com palitos crocantes de mandioca, tradicionais acompanhamentos de um bom happy hour. Para os amantes de peixes, Croquetas de Bacalhau (R$ 34) saborizadas com manteiga de garrafa e recheio de queijo cremoso, e a Robata de Peixe (R$ 20) com abobrinha italiana, pimentão vermelho, cebola roxa e farofa. Para aqueles que não querem ou não podem consumir produtos animais, a Robata Vegana (R$ 14), com abobrinha italiana, berinjela, pimentão, cebola roxa e farofa.

Foto: Divulgação

No Coração de Brasília…

Localizado próximo da Torre de TV, no Setor Hoteleiro Sul, a rede de hotéis Wyndham inaugurou mais um Ramada no Brasil e ele fica no coração da capital brasileira. Por mais que seja mais um no plantel de hotéis da região, o Ramada tem se destacado pelo serviço e pela gastronomia excepcional do seu café da manhã e seu serviço de quarto (que não abandona a experiência gastronômica).

Foto: Leonardo Resende/À Mesa

…uma nova opção de hotelaria e gastronomia

Além disso, o hotel disponibiliza o restaurante e bistrô Velouté, que está sob o comando da mega talentosa Paula Pires e pelo chef André Amorim. O menu está 100% inspirado na culinária francesa e não decepciona no conceito, apresentação e sabor. Com exclusividade, a coluna conheceu e é altamente recomendado. Experimentamos a salada de rúcula baby com salmão defumado, o Entrecôte com batatas rústicas (foto) (divino!) e as sobremesas crème brûlée e tarte tatin. Se não quer conhecer a experiência incrível do novo hotel da capital, o Ramada, o restaurante é aberto ao público.

Foto: Leonardo Resende/À Mesa

Virada esperada

As vendas do jantar de Réveillon do Oscar Restaurante já estão abertas. O chef Gerardo Costa, do restaurante localizado no Brasília Palace, preparou um rico e extenso cardápio para a noite, acompanhado de animada apresentação de quarteto de jazz, MPB e bossa nova. À meia-noite, está programada queima de fogos no Lago Paranoá. Os ingressos estão à venda no site do Brasília Palace. Na foto, o prato Sorrentino de Banana da Terra e Camarão (foto) que já no cardápio do restaurante e também será servido no Réveillon.

Foto: Divulgação