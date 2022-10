Talento nato

Dizem que o cenário brasiliense está estagnado ou inerte, mas alguns habitantes do quadradinho têm sido importantes para a ruptura desse cenário

Quando o talento é…

Há quem diga que o cenário brasiliense está estagnado ou inerte. Claro, é incomparável com as demais capitais, até porque Brasília é uma cidade “nova”. Mas alguns habitantes do quadradinho têm sido importantes para a ruptura desse cenário. Evelyne Ofugi (foto) é um deles. Criadora da Kawaii Pan – empresa que oferece lanches lúdicos para todas as idades – a chef vai surpreender neste Halloween.

…nato!

A surpresa surge com as criativas opções do menu especial de Dia das Bruxas. São pães, biscoitos e outras quitutices que vão adoçar seu dia. Como, por exemplo, Kit Aranilde (R$ 37,80), que é um pão no formato de aranha que acompanha requeijão e queijo ralado. Seguindo as instruções com o passo a passo que acompanha o produto, a família poderá se divertir comendo as patinhas e o corpo da aranha com o seu recheio cremoso, como em um fondue.

Porque café nunca é demais

Outro cenário que está em crescimento exponencial é o de cafés. Nunca se falou tanto em grãos especiais, métodos de fazer café, quais comidas harmonizam e por aí vai. Por isso, trazer uma proposta nova é quase uma obrigação. E é exatamente a proposta do Face Café, um novo espaço de café na 102/103 Norte, no Shopping Avenida.

O estabelecimento aposta em comidas saudáveis e inclusivas (low carb, sem lactose, zero açúcar, etc), mas sempre mantendo e destacando os sabores. Comandando pela empresária Aurea Barbosa, a proposta surgiu após uma viagem internacional. “Tive como inspiração para o Face Café um lugar que visitei quando estive em Dubai. Há mais de 10 anos atrás eles já traziam a proposta das receitas mais saudáveis e funcionais, algo que ainda é muito recente no Brasil, mas que ainda não investem em comidas saborosas. Esse será o nosso diferencial, sempre trazer uma comida muito gostosa”, explica.

Cheirin de novidade

Mais café, por favor! Para quem mora em Águas Claras, hoje é dia de inauguração da nova unidade do Empório Cheirin Bão, uma das maiores redes de cafés especiais do Brasil, com grãos selecionados da Serra da Mantiqueira. Além dos deliciosos grãos (foto), o local vai ter um menu incrível que honra a gastronomia mineira. Se você é da região, hoje é dia de provar sabores surpreendentes na Rua 24 norte, loja 34.

Fazer bem ao próximo: sem preço

Até o dia 31 de outubro, todas as unidades brasilienses dos restaurantes Mania de Churrasco (Boulevard Shopping, Brasília Shopping e Aeroporto Internacional de Brasília) estão com a ação beneficente em prol da instituição “Amigos do Bem”, que ajuda a transformar vidas no sertão nordestino.

