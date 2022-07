Surreal: Dom Casero lança linha de biscoitos

Com o objetivo de levar aquele gostinho afetivo de nossas infâncias com os biscoitos, a Dom Casero está com um grande destaque

Há mais de duas décadas, a Dom Casero adoça e encanta o coração dos brasilienses. Com mais de 10 pontos de vendas – 16, exatamente, todos espalhados em Brasília e Rio de Janeiro – a marca tem ganhado cada vez mais amantes. Isso tem acontecido por conta de alguns fatores: a disseminação impressionante do e-commerce e o talento de Tatiane Freitas (foto), uma das sócias. Com o objetivo de levar aquele gostinho afetivo de nossas infâncias com os biscoitos, a Dom Casero está com um grande destaque.

Foto: acervo pessoal

Com B maiúsculo

Além desse sabor de infância no destaque, a Dom Casero está com a linha Surreal, que pode ser encontrada nos sabores maravilhosos de: mêndoa, de Limão Siciliano com Pistache, Surreal de Chocolate com Castanha de Caju, e também o de Queijo Com Goiabada, além dos outros sabores surreais disponíveis (foto). E não para por aí. As opções com chocolate são impressionantes também: Alfajor, na Paglia Italiana, nos Delírios de Banana com chocolate, amêndoas e uma série infinita saborosa. Mas quem não é adepto aos doces, a Dom Casero tem uma linha salgada especial também que inclui stouradinho de Parmesão, Rosquinhas de Queijo, Medalhão de Queijo, Chips assados de mandioca, batata, banana, entre outros.

Foto: Noelle Marques

Novidades no topo de Brasília

Com uma vista incrível, o Mezanino ainda traz algo fantástico consigo: um menu espetacular. Localizado no mezanino da Torre de Tv de Brasília (Eixo Monumental), o local está com novidades incríveis no cardápio. A partir de julho, os visitantes poderão provar o novo menu realizado pelos chefs Marcos Nery e Matheus Brito, que trazem referências italianas e peruanas para as novas predileções, como, por exemplo, o Linguine Cerrado & Mar (R$83) (foto). Um mix de lascas de costela suína, mexilhões, crocante de castanha de Baru e limão-siciliano grelhado, finalizado com mantecato.

Foto: acervo pessoal

Uma sugestão saborosa de Dia dos Pais

Já está pensando no presente do paizão? O Rubaiyat Brasília tem se destacado cada vez mais com grandes opções de guarnições, refeições e momentos incríveis em Brasília. Mas desta vez, a casa trouxe uma ótima sugestão para presentear o seu pai ou quem você ama em qualquer circustância. Uma cesta com quitutes especiais da casa. Por R$280, você presenteia alguém com uma cesta (foto) recheada de delícias autorais do Rubaiyat. Perfeita para um café da manhã surpresa em casa. Cada cesta contém: dois sucos de uva integral, dois iogurtes, duas croissants, um pão branco em barra, um integral, pão de queijo Rubaiyat, pão de polvilho Rubaiyat, frios, salada de frutas e bolos deliciosos.

Foto: acervo pessoal

Vai um happy hour aí?

Sim, hoje é apenas segunda, mas que tal já anotar na agenda uma ótima opção de Happy Hour (foto)? O mega comfy Almería Restaurante, localizado no Clube de Golfe, toda sexta-feira, a partir das 17h30 às 20h, disponibilizará vinho à vontade por R$79. Além disso, o Gin & Tônica por R$25,00 e chope Stella Artois por R$10,00. Para animar ainda mais a chegada do fim de semana, o DJ Edy comanda as pickups a partir das 17h30.