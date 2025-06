Sabores em movimento: novas apostas gastronômicas desembarcam em Brasília

O novo quintal de Águas Claras: Mané Mercado chega em julho

O polo gastronômico que conquistou Brasília cruza o Eixo Monumental e aterrissa em Águas Claras. Na primeira quinzena de julho, o Mané Mercado (foto) abre as portas no Águas Claras Shopping e propõe um novo quintal urbano para encontros, sabores e brindes. Com 3.100 m² e capacidade para até 900 pessoas, o espaço reúne 12 operações, entre elas nomes já queridos pelo público brasiliense, como BSB Grill, Gatto Nero, Ricco Burger e Dog da Igrejinha. Também chegam novidades, como o boteco autoral Maneco, o retorno do Casa Mar (da chef Renata Carvalho) e O Popular (do chef Luis Trigo). Assinado pelo escritório Bloco Arquitetos, o ambiente moderno e espaçoso mantém a alma da unidade original: um espaço que celebra a gastronomia brasileira e os encontros que ela inspira — agora com o charme e o ritmo próprios de Águas Claras.

Foto: Acervo pessoal

Italianíssimo, de Marcello Lopes — sabor com história e afeto

Entre as novidades do Mané Mercado em Águas Claras está o Italianíssimo, comandado pelo chef brasiliense Marcello Lopes (foto). Ele começou lavando louça aos 14 anos em Teresópolis, passou pela Austrália — onde venceu o prêmio The Best of the Best Pizza Challenge em 2007 — e trouxe para Brasília sua paixão pela massa e pelo forno a lenha. A proposta do Italianíssimo valoriza a pizza napolitana de fermentação natural e longa, com bordas levemente tostadas, massa leve e centro macio. O cardápio apresenta versões clássicas, combinações trufadas, opções veganas e criações autorais, sempre com ingredientes frescos, cuidado artesanal e alma italiana. Um sabor com trajetória e identidade, agora presente também nas boas mesas de Águas Claras.

Foto: Acervo pessoal

To Fabulous Flashback: viagem pelas décadas no Pier 21

O Pier 21 ganha um novo espaço que convida a uma deliciosa volta ao passado. O To Fabulous Flashback recria o clima das décadas de 1960 a 1990 com cores vibrantes, neons, objetos retrô e uma trilha sonora nostálgica. Aberto todos os dias — com horário estendido até 1h às sextas e sábados —, o ambiente mistura diversão e gastronomia. O cardápio traz comidinhas afetivas, drinks coloridos e pratos com nomes bem-humorados, como o Caça Fantasmas: um combinado de 50 peças de sushi (foto), servido com capricho e espírito pop. Para quem ama curtir o passado com uma boa dose de sabor, o novo ponto promete ser parada obrigatória no Pier.

Foto: Acervo pessoal

Dom Tango Parrilla: a alma da brasa no coração de Brasília

Instalado no térreo do Hotel Bonaparte, no Setor Hoteleiro Sul, o Dom Tango Parrilla é um tributo à parrilla argentina, com cortes nobres como Bife de Chorizo (foto), Ojo de Bife, Picanha e Tomahawk — servidos com excelência e charme. Entradas como chorizo artesanal, provoleta e empanadas dividem espaço com pratos principais como truta grelhada, risotos e massas. A carta de vinhos impressiona, com rótulos como Opus One e Ornellaia. Em um ambiente de madeira, iluminação baixa e salas privativas, o Dom Tango combina tradição e sofisticação, tornando-se refúgio ideal para quem valoriza carne de verdade e grandes vinhos.

Foto: Acervo pessoal

313 Drink Bar: um speakeasy na Asa Sul

Escondido em um canto charmoso da 313 Sul, o 313 Drink Bar se tornou um dos endereços favoritos de quem busca bons drinks em um ambiente intimista. Luz baixa, trilha sonora bem escolhida e um balcão acolhedor compõem o cenário ideal para conversas que atravessam a noite. O cardápio equilibra coquetéis autorais criativos com clássicos bem executados. Entre os destaques estão o 509 (whisky, vermute, licor e salmão curado) e o Rosa (vodka Ketel One, Paragon Timur Berry, cordial de capim-santo e mix de cítricos) (foto). Sempre acompanhados por petiscos caprichados, os drinks convidam a ficar. Aberto de terça a sábado, a partir das 18h, é o tipo de lugar para voltar — seja para brindar, conversar ou apenas deixar o tempo passar.