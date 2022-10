Restaurante em Águas Claras prepara menu especial para cada estação do ano

Cia do Garfo está fazendo o maior sucesso entre os moradores

Para quem…

Localizado na avenida Araucárias, em Águas Claras, o novo restaurante Cia do Garfo está fazendo o maior sucesso entre os moradores. Sob o comando da chef Delza de Souza Leite (foto), a casa gastronômica preparou um menu executivo perfeito de segunda a domingo, a partir das 11h.

Foto: JP Rodrigues/Divulgação

…busca um almoço em conta

Além do cardápio, a casa disponibiliza um menu especial para cada estação do ano. Para a primavera, a chef recomenda três pratos: Filé de frango por R$ 19,90 acompanhando dois complementos à escolha do cliente; filé de frango ao molho de laranja (foto) por R$ 24,90 e espaguete ao molho branco com filé mignon por R$ 25,90. “Para uma alimentação mais leve, a carne de frango é sempre uma boa pedida, por sua composição nutricional, além de contribuir para fortalecer o organismo e gerar mais energia”, comenta Delza.

Foto: JP Rodrigues/Divulgação

Temporada de festas começou

Novembro está chegando amanhã, e já é importante se programar para as festas de final de ano. Entre as opções, O Fogo de Chão oferecerá ceias especiais para Natal e Ano Novo. Para ambas as datas, a casa vai servir o tradicional rodízio e algumas opções de cortes especiais como Costeleta de Cordeiro e Costela Premium. O valor por pessoa é de R$ 255 e R$ 82, a taxa de rolha.

Foto: Divulgação

Tempero italiano

Com previsão de abertura para os primeiros meses do próximo ano em Brasília, o chef Diego Gebrim e o sócio, o empresário Gustavo Andrade, seguem acompanhando de perto a materialização do Vila Florença, que em breve será inaugurado na 402 Sul, ao lado do Verona Ristorante, comandado pelos dois. A inspiração para o local vem de Florença, na Itália, onde Diego estudou.

A casa que funcionará como cafeteria pela manhã e forneria pela noite, terá como foco a gastronomia italiana. “Estamos na expectativa de que o cronograma de obras dê certinho para abrirmos a casa na data programada”, diz Diego Gebrim, que também está preparando o lançamento do Natal deste ano do Verona Ristorante, que ganhará decoração e pratos especiais.

Foto: acervo pessoal

Dia do Sushi

Para quem é fã de peixe fresquinho, o Aloha Ni Hao vai celebrar o Dia do Sushi nesta terça-feira (1º) em grande estilo. A casa traz um combo no valor promocional de R$ 40, com 16 peças, sendo cinco sashimis salmão, quatro hossomaki salmão, cinco uramaki salmão e dois joe salmão (foto). Válido apenas na terça (1º), para pedidos feitos por telefone ou via WhatsApp: (61) 99971-2306.

Foto: Divulgação