Que tal aprender a fazer um jantar completo em três horas?

Chef ensina a preparar um jantar com entrada, prato principal e sobremesa. Saiba mais sobre as aulas

Encontro com o mestre…

Diego Koppe (foto) é um dos grandes nomes da gastronomia brasiliense. Melhor do que desfrutar seus feitos, só aprendendo como ele, não é mesmo?! Por isso, a Escola Diego Koppe, na 316 norte, ensina a preparar um jantar completo em três horas. Com uma aula simples e didática, o chef faz um jantar em três etapas, com uma entrada, prato principal e uma sobremesa. Cada curso terá como ingrediente central uma proteína animal, a exemplo de salmão, filé mignon e frango.

Foto: Marília Alves/Divulgação

“Brasília é marcada pela mistura de pessoas de várias regiões do país, desde as cidades grandes às menores, onde receber visitas para um almoço ou jantar é tradição. Por isso, desenvolvi estas aulas baseadas em princípios da gastronomia, com foco em proteínas nobres, para quem quer surpreender aos amigos ou à família com pratos repletos de técnica, requinte e sabor”, adianta Diego Koppe, professor de gastronomia e fundador da escola. A primeira aula será realizad no dia 28 de janeiro e tem vagas limitadas. Neste primeiro momento, as receitas serão: tartar e ceviche como entradas; salmão grelhado com molho de maracujá e legumes gratinados como prato principal; e, para sobremesa, merengue com frutas vermelhas.

Foto: Marília Alves/Divulgação

Santé apresenta menu de verão

O ano de 2023 chega com novidades no Santé 13 (413 Norte) e no Santé Lago (orla da Ponte JK). As casas apresentam Menu de Verão com uma entrada e dois pratos principais inéditos, disponíveis até o fim da estação, para almoço e jantar. De entrada, as casas apresentam a Barca, salada de atum, figo, alface romana, tomate cereja, parmesão e croutons rústicos ao molho especial do chef (R$ 62). Como pratos principais, o Nouveau Noir, anchova Negra defumada ao molho de acerola, lemon pepper e curry, acompanha purê de batata doce roxa com tomates sweet grape e cebola caramelizada (R$ 84), ou o Gnocchi di Mare, camarões salteados na manteiga de ervas com nhoque de mandioca ao molho duas mostardas, tomatinhos confitados e manjericão (R$ 86). Cada item deve ser pedido separadamente no cardápio.

Foto: Davi Fernandes de Freitas/Divulgação

Mais verão para o coração

O Mané Mercado pegou com vontade em Brasília. O local se tornou um dos grandes pontos de encontros dos brasilienses e ainda traz o melhor da nossa cozinha. Por isso, o estabelecimento está com um especial de verão, onde cada casa oferece uma receita exclusiva para essa estação tão querida. O De Paulina traz a Picada (milanesa bovina, chorizo e tortilha de batata acompanhados de torradas, chimichurri e molho da casa) (foto), R$61,00 servindo duas a três pessoas. Ainda, Tiritas de Mila (iscas de milanesa bovina acompanhadas de papas fritas finas e molho cremoso chimichurri), R$39,00 servindo duas a três pessoas. Enquanto isso, o Ricco Burger criou o Tudo Ricco (tábua com os melhores petiscos do Ricco, com dois mini burgers de carne e frango, batata frita fininha com sal cítrico, nuggets caseiro e costelinha suína ao molho barbecue), R$79,99 para duas pessoas. Além dessas duas opções, todos os restaurantes estão com criações autênticas para essa temporada. Partiu?

Foto: Bruno Aguiar/Divulgação

A estação oficial do happy hour

A unidade do Fogo de Chão de Brasília, localizado no Setor Hoteleiro Sul, está com um happy hour incrível. Toda quinta-feira, o visitante pode pagar um valor único de R$ 59,90 e degustar quantas doses de caipis com caipirinhas e vodkas nacionais. Os drinks de destaque são Caipirinha (foto) com Cachaça Fogo de Chão nos sabores Caju, Limão Siciliano, Kiwi, Limão, Abacaxi e Morango.

Foto: Divulgação