Piselli oferece opções para o verão

Uma jornada de…

Há restaurantes na capital que cravam sua marca com muita competência, assertividade e autenticidade. Localizado no Iguatemi Brasília, o Piselli é um desses estabelecimentos que entrou na corrente sanguínea do brasiliense. Seu compromisso com a culinária italiana é, literalmente, um deleite. Tudo isso faz sentido quando conhecemos os bastidores. Sob o comando do incrível Juscelino Pereira, o restaurante tem uma gestão minuciosa e cheia de afeto. A começar pelo nome que, em italiano, significa “ervilha”.

Foto: Divulgação

…talento e sucesso

Juscelino nomeou assim sua casa devido ao primeiro contato com a gastronomia, na adolescência, quando plantou uma ervilha. Ao mudar-se para São Paulo, sua jornada começou como chapeiro, atendente e em seguida, garçom. Com os anos, Juscelino virou maître. Ao adquirir muita experiência, inaugurou o Piselli. Atualmente, a casa está em mood veraneio, com ótimas opções para quem é apaixonado por verão. Para quem está nessa vibe, o estabelecimento super indica a Insalata Di Pollo e Fichi (foto), um mix de folhas, lâminas de frango orgânico, figo, tomates e amêndoas regadas com molho de mostarda e mel. Na porção pequena, o prato custa R$ 53, já na grande, R$ 72.

Foto: Divulgação

Mais um pouco de pimenta, por favor

Se os cortes da Mania de Churrasco, restaurante localizado no Brasília Shopping, já são perfeitos, imagina com um molho apimentado? Isso mesmo. A casa acaba de inaugurar molhos de pimentas autorais (fotos). “Nosso time de P&D e Inovações desenvolveu três molhos de pimentas com a marca Mania de Churrasco !, que harmonizam perfeitamente com os itens do nosso cardápio. São produtos inéditos e exclusivos, que vão realçar os sabores do ‘bom churrasco’ e dos acompanhamentos disponíveis no nosso menu”, explica Marcelo Cordovil, sócio e diretor de marketing do Mania de Churrasco. São três opções: suave, tradicional e extra forte. Vamos experimentar?

Foto: Divulgação

Não é tragédia grega, é tradição

Alô, órfãos e órfãs de gastronomia grega, tem novidade na cidade! Inaugurado em dezembro, Zante Taverna Grega é a nova opção brasiliense de culinária mediterrânea. Localizado na CLS 210, a casa gastronômica já está conquistando os assíduos desse segmento. Destaque para autencidade da casa em trazer pratos tipicamente gregos, como a famosa salada grega, também conhecida como horiatiki (foto). Uma combinação refrescante e saborosa de azeitonas pretas, cebolas roxas, pepinos, tomates, queijo tipo feta e o delicioso pão pita.

Foto: Divulgação

O sabor de Olinda na sua casa

Depois de muitos anos de atuação em Taguatinga, o restaurante Olinda Comida Nordestina está inaugurando o serviço de delivery para outras regiões administrativas, desta vez, para o Plano Piloto.“Sempre tivemos o movimento de um público que mora na Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste e até de outras regiões, que iam para Taguatinga só para se deliciar com nossos pratos. Era um pedido antigo dessa clientela fiel. Agora já conseguimos atender esse desejo por meio do delivery”, explica o empresário e chef Romão Olinda. Uma das opções é o escondidinho de carne de sol de 800g (foto) (a partir de R$ 46,90) + bebida lata. Há ainda a carne de sol na nata (R$ 99,90) com arroz de leite e mandioca frita. Serve até 3 pessoas.

Foto: Divulgação