Nube Café traz sobremesa exclusiva para festas de fim de ano

Responsáveis pelo Nube Café, as irmãs Joana e Sofia Peixoto celebram mais um ano de muito sucesso. Após a loja localizada na 710/910 sul conquistar e adoçar muitos corações, as talentosas irmãs inauguraram uma charmosa cafeteria no coração da Asa Sul, na quadra 405. E finalizando mais um ano, Joana e Sofia apresentam o menu especial de Natal daquele jeito único: criativo, delicioso e… nostálgico.

Assim que deve ser o Natal

“Neste ano, pensamos em sabores e produtos que trazem aquela memória afetiva, aquela comida natalina de vó e de fim de ano na casa da família”, destaca Sofia Peixoto. Para honrar esse sentimento delicioso, as irmãs trazem a grande novidade do menu: A Torta Chicago (base do brownie tradicional da casa, camada de Nutella, avelãs caramelizadas, uma levíssima mousse de chocolate 63%, finalizada com mousseline de pralinè de avelãs). A torta é uma homenagem de Joana Peixoto ao período que realizou o sonho de estudar na French Pastry School, em Chicago.

27 anos de sabor e criatividade

Um dos restaurantes mais autênticos de Brasília está quase completando três décadas. E na última terça-feira, o Universal Diner recebeu o chef Rogério Evangelista para celebrar 27 anos de autenticidade e sabor. E para comemorar tal data, a coluna À Mesa selecionou o Filé mignon (foto) (borboleta/aberto ao meio) ao molho de vinho tinto e mel, servido com risoto de alho poró e fondue de queijo Gruyère, como um dos melhores da casa.

Uma nova casa, um novo sabor

Sucesso incontestável nos primeiros anos de Águas Claras, o Taco Pep, famoso por trazer a comida mexicana tradicional aos moradores da região, está de volta na cidade. Com uma boa repaginada visual, a casa está com novidades, mas manteve tradicional rodízio por R$ 47,90/pessoa nos domingos, terças, quartas e quintas. Sábados, feriados e vésperas: R$ 57,90. O novo endereço fica na rua 9 norte, lote 01. Partiu?

Tempo de celebrar

Mais um ano se encerrando, e nada mais importante do que celebrar as conquistas. Pensando nisso, o restaurante Taberna Lusitana – autêntico português em Brasília localizado na 412 Sul – destacou alguns pratos bem saborosos. Como, por exemplo, o Bacalhau à Moda de Braga (Bacalhau frito em azeite, com batata frita no mesmo, cebola e pimentão) (foto), que é um dos campeões entre os pratos da casa. Além disso, para grandes grupos, a casa também elabora cardápios exclusivos, com etapas completas: entradas, prato principal e sobremesa.