Novidades no cenário gastronômico

Tem restaurante famoso chegando no Plano Piloto e casas famosas aprimorando seus menus

Ah, o sabor nordestino

Comida nordestina é sem igual, né?! E isso não foge da proposta do Olinda Comida Nordestina, que, prestes a celebrar 35 anos de sucesso em Taguatinga, inaugurou uma nova unidade na 202 Sul. Todas as receitas tradicionais e mega saborosas chefiadas pelo talentoso Romão Olinda (foto) podem ser desfrutadas na nova unidade. Entre elas, a carne de sol com chips de macaxeira, alho assado e pimenta biquinho (R$ 89,90); baião de dois (R$ 52 – médio | R$ 75 – grande): arroz cozido no caldo de carne, bacon, calabresa, queijo de coalho, feijão fradinho, cebola, tomate e carne de sol desfiada, purê de macaxeira e farofa da casa; e escondidinho de carne de sol (R$ 75), com queijo coalho e requeijão cremoso.

Foto: Divulgação

Toscana na La Guapa

O tempo vai passando e a La Guapa vai se transformando em um hábito de consumo do brasiliense. E para acompanhar essa crescente – e atender pedidos das redes sociais – a cozinheira Paola Carosella e o seu sócio Benny Goldenberg apresentam um novo sabor: a Toscana (foto). “Eu já morei na região Toscana e foi lá que tive o meu primeiro contato com o mundo da gastronomia profissional, resgatei esse tempo muito feliz para nomear a nova empanada”, explica Goldenberg. Para quem quer provar dessa nova delícia, basta visitar as unidades do Iguatemi Brasília e 115 Sul.

Foto: Bruno Geraldi

Falando em novidade…

A 404 Sul acaba de receber o Bar 80 – localizado no antigo Cão Véio – uma forma nostálgica e mega criativa de imergir nos anos 1980. Além de drinks (foto) conhecidos, a casa também tem um cardápio de guarnições bem descolado. O espaço vai contar com muitos shows ao vivo e vários espaços instagramáveis.

Foto: Divulgação

Tem restaurante novo em São Paulo

Aos visitantes da capital paulista para o carnaval, uma nova parada obrigatória: o restaurante Fumée. Uma ideia que surgiu entre um bate-papo do chef Diego Gimenez e Emmanuel Bassoleil. Fumée, em francês, significa fumaça e ela que, literalmente, vai permear todo o cardápio da casa. Por isso, o chef Diego colocou uma parrilla, uma churrasqueira, um forno combinado e uma chapa francesa. Tudo isso em nome do sabor. Com mais 80% da produção artesanal, a grande estrela, além do Diego, é a proteína. Assado de tira (R$ 85), o ancho (R$ 90) (foto), a entranha (R$ 75), o brisket (R$90), a linguiça parrileira (R$ 55), a linguiça de pernil (R$ 45) e a linguiça de cordeiro (R$ 55), entre outras delícias idealizadas pelo chef.

Foto: Gabriel Machado

Mamma Mia, que sabor!

Não é segredo nenhum que o Doc Cucina, do Salvatore Loi, está fazendo muito sucesso em Brasília, na 407 Sul. O local é esbelto, o bar é lindíssimo, o conceito de cozinha aberta é impressionante, mas o que tem deixado os habitantes do quadradinho impressionados é com a qualidade dos pratos. Entre os que a coluna provou, o Petit Gateau de limão siciliano é um dos melhores da cidade e com certeza vale o seu tempo e paladar.

Foto: Leonardo Resende