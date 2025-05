Mãe merece: roteiros para um domingo inesquecível

Mais do que flores ou presentes, o Dia das Mães é sobre criar memórias com quem sempre esteve por perto. Que tal transformar a data em um momento verdadeiramente especial? Selecionamos lugares que unem charme, boa comida e aquele clima acolhedor que toda mãe merece. Escolha o que mais combina com a sua e aproveite para retribuir, com gestos simples e marcantes, um pouco de tudo o que ela já fez por você.

Almeria Restaurante

No coração do Clube de Golfe, o Almeria é um convite a uma tarde luminosa, regada a vinhos, boa conversa e sabores mediterrâneos. Sob o comando da chef Luiza Jabour (foto), a casa entrega uma experiência gastronômica delicada e elegante. O “Pesce a Siciliana” destaca a leveza do peixe fresco com caponata de legumes, enquanto o “Tenderloin” é pura sofisticação: filé alto, grelhado à perfeição, servido com penne ao pomodoro ou fonduta cremosa de parmesão. Para encerrar, o sorvete artesanal com pipoca caramelizada é uma surpresa doce e inesquecível.

🕐 Ter a qui, 12h–16h e 19h–23h; sex e sáb, 12h–23h; dom, 12h–17h

📲 Instagram: @almeriaresto | Reservas: (61) 99194-0607

Nonno Cantinetta

Dentro do Brasília Shopping, o Nonno Cantinetta é um refúgio italiano ideal para um almoço afetivo. O “Raviolini de Mozzarella” (foto) derrete na boca, com recheio delicado e molhos aromáticos que aquecem o coração. O “Filetto di Manzo alla Parmigiana” é suculento, envolvido em queijo gratinado e servido com massa fresca. E o clássico Tiramisù, leve e perfumado com café e cacau, encerra a experiência como um carinho.

🕐 Seg a dom, 11h50–16h e 18h–0h

📲 Instagram: @nonnocantinetta | Reservas: (61) 99989-0032

Le Vin

Com ares de Paris em plena Asa Sul, o Le Vin Bistrô é uma escolha elegante para mães que amam a cozinha francesa. Entre os destaques, o “Entrecôte au Poivre” (foto), servido com batatas gratinadas, e o “Salmão ao Molho de Champagne”, com legumes salteados. Para finalizar, a pâtisserie da casa brilha com o Mil-Folhas de Doce de Leite ou a clássica Tarte Tatin, ambas com sorvete artesanal.

🕐 Seg a dom, 12h–23h

📲 Instagram: @levinbistro | Reservas: (61) 3262-4501

Confraria do Padim

Em Taguatinga, a Confraria do Padim leva a cozinha de boteco a outro nível com toques autorais e muito afeto. A Coxinha de Frango (foto) é reinventada com massa leve e fonduta de queijos artesanais, enquanto o Bolovo surpreende pela casquinha crocante e gema cremosa. Um lugar perfeito para mães que adoram um bom gastrobar com sabor de casa.

🕐 Ter a sáb, 17h–0h

📲 Instagram: @confrariadopadim | Reservas: (61) 99148-8132

Norton

Com localização central e atendimento impecável, o Norton é ideal para um Dia das Mães com clima de celebração. Entre as sugestões, o Arroz de Pato com Lascas de Laranja, o Risoto de Camarões com toque cítrico e o Tornedor com crosta de ervas e purê trufado. Para famílias maiores, há um menu completo (foto) cheio de opções para compartilhar. E para adoçar, o Crème Brûlée da casa chega com casquinha crocante e baunilha real.

🕐 Seg a dom, 6h–10h, 12h–15h e 19h–23h

📲 Instagram: @nortonrestaurante | Reservas: (61) 3218-5550