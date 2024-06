Junho para todos os gostos em Brasília

Boteco com gosto

Se o brasiliense está buscando novidades, o bar Primo Pobre, em parceria com a chef Renata Carvalho do Casa Mar Boteco, agora, abre para almoço de sexta a domingo, trazendo um cardápio com opções variadas de comidinhas e tira-gostos. Destaque para pratos como o “Meio da Asa” ao molho de cerveja preta e o “Macarrão de Comitiva”. Aos sábados, não deixe de experimentar a Feijoada Caseira, servida com arroz, laranja, farofa de bacon com banana e couve cítrica, a R$ 45,00 por pessoa.

Cardápio de almoço no Bar Primo Pobre em parceria com chef Renata Carvalho. Crédito: João Pontes.





Um novo querido entre os brasilienses

Falando em destaque entre botecos favoritos, a Asa Norte ganhou mais um hit. Localizado na CLN 202, o Boteco Caju Limão já é o novo queridinho de Brasília. Com capacidade para até 500 pessoas, oferece um espaço ao ar livre acolhedor. Destaque para o chopp cremoso e os petiscos variados da chef Babi Frazão. Além disso, toda sexta e sábado, das 11h30 às 16h, a casa serve um delicioso buffet de feijoada (foto).

Buffet de feijoada do Boteco Caju Limão. Crédito: Reprodução do Instagram.





Uma collab imperdível

Nesta quinta-feira (20/6), o B Hotel recebe o renomado chef de culinária japonesa Edson Yamashita (foto) para uma noite de colaboração gastronômica com o chef Lênin Palhano. Juntos, eles criam um menu Omakase em sete tempos que combina a cozinha nipônica contemporânea de Yamashita com a brasileira de Palhano, destacando pratos como ostras no vapor com leite de coco e picles de pimenta, tartar de wagyu com polenta frita, e copa de porco com agnolotti del plin de abóbora. A experiência oferece a opção de harmonização de vinhos e inclui um cocktail exclusivo, o Umami Cocktail, criado por Alex Mesquita. O jantar será realizado no Restaurante Térreo do B Hotel, a partir das 19h. Para reservas, entre em contato pelo telefone (61) 3962-2000.

Chef de culinária japonesa Edson Yamashita. Crédito: Renan Pirassol





O tradicional sabor junino

No almoço temático junino do Gran Bier, às margens do Pontão do Lago Sul, você vai encontrar todos os sabores clássicos das festas de São João. Prepare-se para um verdadeiro festival gastronômico: arroz de carreteiro, galinhada, pamonha, canjica, arroz-doce, pipoca, milho cozido, curau, bolo de milho, bolo de mandioca e um delicioso quentão de vinho, entre outras delícias. O preço é R$ 79,00 por pessoa, o mesmo valor de segunda a sexta pelo Gran Bier, exceto feriados. Além das comidas típicas, você também pode saborear ilhas de salada, guarnições e uma variedade incrível de proteínas: picanha, carne de sol, bife Ancho, peito de frango grelhado.

Almoço temático junino no Gran Bier. Crédito: Anselmo Leite.



Rodízio de risoto na Asa Norte

No Bla’s Cozinha de Cultura, na 406 Norte, o inverno é celebrado com um festival gastronômico especial. Destaque para o rodízio de risotos às quintas-feiras, com sete sabores irresistíveis por R$ 89,90 por pessoa. Além disso, aproveite o “Menu das Estações” com pratos a partir de R$ 49,90 no almoço e de R$69,90 no jantar, disponíveis de terça a sexta-feira. Para acompanhar, promoções de vinhos todas as terças, quartas, quintas e sábados, das 18h às 21h, e sexta-feira o dia todo, com taças a R$ 12,90 cada.