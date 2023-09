Fora do Quadrado

Chef Claude Troigros inaugura o Bistror Quartier na capital paulista, no complexo Le Quartier

Existe a possibilidade de São Paulo ficar ainda mais recheada de boas opções gastronômicas? Existe e há pessoas excelentes trabalhando nisso. Uma delas é o grande chef Claude Troigros (foto), que vai inaugurar o Bistrot Quartier, na capital paulista. Localizado no complexo Le Quartier, onde já funcionam o restaurante Chez Claude e o Bar du Quartier, a casa nova também conta com opções vegetarianas e algumas inspirações italianas, onde o chef quis homenagear sua avó. “A ideia é honrá-la, uma mulher que foi italiana, e também homenagear São Paulo, que tem uma grande colônia”, explica Claude.

Foto: Divulgação

Macarons de um jeito nunca visto

Em julho, a coluna À Mesa visitou a nova unidade do Nube Café, localizado na badalada 405 Sul. Sob o comando das talentosas Sofia e Joana Peixoto, o novo endereço já caiu no gosto da vizinhança, e seus deliciosos macarons e quitutes viraram referência nas entrequadras. E uma das delícias que estão fazendo sucesso é o macaron com sorvete (foto). Além de ser super refrescante nesta onda de calor extremo, é perfeitamente confeccionado. São vários sabores, entre eles, chocolate, pistache e caramelo salgado. Vale lembrar que esta opção é exclusiva para a loja da 405 Sul. E aí, vamos nos refrescar de um jeito diferente?

Foto: Divulgação

Um paraíso dos vinhos no DF

Localizada a 80 quilômetros do centro de Brasília, próximo ao Paranoá, a Casa Vitor recebe casais e apaixonados por vinhos semanalmente para um roteiro especializado e personalizado nas suas instalações. Um espaço com mais de 50 hectares, onde quatro estão alocadas videiras que cultivam quatro uvas: Syrah, Sauvignon Blanc, Pinot Noir e Marselan. Para complementar o passeio, os visitantes são recepcionados por um banquete com pães de fermentação natural acompanhados por geleias e insumos da região. Finalizando, a casa oferece um jantar de quatro etapas, cada uma acompanhada por um vinho diferente (foto). Como entradas, uma Salada Turca e um Pato Crocante na Nata. De prato principal, um delicioso Ragu de Carne ao vinho com purê de mandioca, farofa caramelizada de bacon e crispy de Oro-prô-Nobis. Tudo harmonizado com vinhos da Casa Vitor. De sobremesa, uma Torta de Maçã. O valor do roteiro é R$ 349/pessoa.

Foto: Divulgação

Sanduíche com jeitinho oriental

A cultura oriental tem crescido muito na capital. Aos poucos, somos introduzidos às culinárias milenares do oriente, e isso vai além do sushi ou do yakisoba. Depois dos lamens, os sanduíches orientais também estão ganhando espaço. É o caso do Sandô, uma sanduicheira localizada na Rua 8 Norte, em Águas Claras. A ideia da casa é fazer smash burgers com insumos orientais. Entre as opções, está o Kimchi Burger (foto), um dos sandubas mais consumidos no metrô do Japão e que agora tem feito sucesso em Águas Claras.

Foto: Divulgação

Mais café, por favor

Brasília, a cada dia, está se tornando a capital do café. Estatisticamente, é um dos lugares que mais inaugura cafés no Brasil. Pensando nisso, até o dia 1 de outubro, nossa capital recebe o festival Brasília Coffee Week, um evento que celebra os maiores, mais saborosos e badalados cafés da cidade. Por R$ 25, você pode conhecer uma gama infinita de cafés e acompanhamentos. São inúmeras cafeterias, e entre as escolhidas da coluna nesta semana, está a cafeteria da AHA Cafés, localizada na 708/709 Norte. Nesta casa, a proposta foi um Café Coado acompanhado por um Sanduba de Broa com queijo de cabra, maionese, mostarda, tomate e rúcula (foto). Descubra se sua cafeteria favorita aderiu ao festival através do site brasiliacoffeeweek.com.br.

Foto: Divulgação