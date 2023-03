Famoso em Goiânia, Juá chega ao Mané Mercado

Mais uma vírgula de sucesso no Mané

Se um projeto é bem executado, o brasiliense abraça e reconhece. Um desses projetos é o Mané Mercado, um espaço gastronômico perfeito para conhecer as melhores opções de Brasília. E o que já estava perfeito, está ficando cada vez melhor. Depois da chegada do Café e um Chêro, chegou a vez do premiado chef goiano Júnior Marinho (foto), que comanda o famoso Juá em Goiânia. A versão do Mané segue o mesmo mood: gastronomia brasileira com a comida de boteco.

Foto: Divulgação

Cerveja é coisa de mulher, sim!

Que o mundo merece ser (e já é) delas, não há dúvida. Pensando nisso e na celebração do mês da Mulher, na última quarta-feira (15), o JK Shopping em parceria com a influenciadora e sommelier Suzana Bernardes e a proprietária da cervejaria Urban Marina Lima, promoveu um evento de degustação, harmonização e curiosidades sobre o universo cervejeiro. A ação teve como objetivo homenagear e valorizar a atuação feminina nos mais diversos setores e desmistificar o pensamento de que mulheres não consomem cerveja e não entendem sobre o assunto.

Foto: Telmo Ximenes/Divulgação

Uma reviravolta de muito sabor

As novidades pipocam na cidade! Entre elas o Festival Nordeste, do restaurante Contê (402 sul), que conta com duas menus em três etapas, sendo uma para cada período: almoço (R$ 49,90) e jantar (R$ 64,90). E se é sobre nordeste, a casa vai seguir firme nisso! Dendê, rapadura, canjica, carne seca e aipim estão todos ressignificados nesse festival imperdível. Acontecendo até 30 de abril, o visitante pode conhecer diversas opções com entradas, pratos principais e sobremesa. Destaque para a criatividade com o petisco Tapioquinha de carne seca cremosa (foto).

Foto: Divulgação

Taikan segue sendo o melhor de Brasília

Com um start sem igual em Águas Claras, a rede de sushis em formato buffet Taikan está para completar 5 anos e não mostra nenhum sinal de desgaste ou queda de qualidade. Pelo contrário, tem se reinventado cada vez mais com sabores indescritíveis e sensacionais. A Coluna À Mesa, que esteve recentemente em uma das unidades, confirma: é o melhor do segmento. Além disso, a história dessa rede vai voltar às origens com uma nova loja em Águas Claras muito em breve.

Foto: Leonardo Resende/À Mesa

O que era perfeito ficou ainda melhor

Rodízio, como o nome já diz, é uma palavra que fala de rotatividade. E no meio gastronômico, quem não gira ou se reinventa, fica para trás. Pensando nessa inovação indispensável, a Fogo de Chão de Brasília está trazendo novos cortes para o seu cardápio de rodízio. Entre eles e o destaque principal, o filé mignon com osso (foto). “Essa novidade une todo o requinte e a nobreza do Filé Mignon aliados ao charme e ao sabor que a carne próxima do osso proporciona. Uma combinação perfeita que transforma-se numa verdadeira iguaria pois é um corte exclusivo, macio, suculento e muito saboroso. Resultado: uma legítima explosão de sabores”, explica Paulo Antunes, Country Manager Brasil. Além disso, o menu também conta com o Galeto e uma Linguiça Apimentada (com as opções regular e morcilla). A unidade de Brasília está localizada no Setor Hoteleiro Sul e te espera para uma experiência ímpar no mundo das carnes.

Foto: Divulgação