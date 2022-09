Eco Flame Garden é premiada na maior feira de hotelaria da América Latina 

Sofá feito de materiais recicláveis e poltrona de tricô náutico, da Eco Flame Garden, foram reconhecidos como as maiores inovações no segmento de arquitetura e design na Equipotel

A Eco Flame Garden, empresa de móveis outdoor e lifestyle, já em sua primeira participação na Equipotel, foi premiada com dois Selos Hospitalidade na categoria arquitetura e design para produtos inovadores apresentados no evento.

Stuque e Mateus Ferrareto os mais jovens expositores da feira

Os dois móveis premiados foram o Sofá Modular Eco, feito com materiais recicláveis e próprio para ambientes externos, que conta com tecnologia japonesa de absorção e escoamento exclusiva no Brasil; e a Poltrona Summer, confeccionada em tricô náutico com base de alumínio, ideal para varandas, decks e áreas de piscina.

“Conseguimos unir a arquitetura à sustentabilidade e ofertar os produtos a um preço mais em conta. Estamos muito satisfeitos com esse reconhecimento em um momento tão inicial da nossa empresa. É um reconhecimento enorme para nós, como jovens empreendedores, e um grande incentivo para trazermos ainda mais produtos inovadores ao mercado”, diz Rubens Stuque, sócio-fundador da Eco Flame.

Além dos produtos condecorados, a Eco Flame apresentou nesta edição da feira a rede jambô, a lareira tacho corten, as lareiras eco wood e o tapete flutuante. O estande da marca recebeu a visita de Felipe Titto, integrante do Shark Tank Brasil, reality show dedicado ao empreendedorismo, e que teve parte de sua casa mobiliada pela empresa.

Tecnologia japonesa inédita no Brasil para ambientes externos

A Eco Flame Garden foi criada por Stuque e Mateus Ferrareto em 2021 e, os mais jovens expositores da feira, com pouco mais de um ano de existência, tornou-se referência do segmento. Hoje, seus produtos estão presentes em alguns dos mais relevantes nomes do segmento de hotelaria, como a rede Carmel, Bendito Cacao Resort & Spa, Six Senses Botanique e Pousada Villas Taturé, além de residências de luxo do país.

Eco Flame Garden apresenta novas tendencias para móveis e ambientes externos na Equipotel 2022

A 59ª edição da Equipotel, maior evento de hotelaria da América Latina, aconteceu entre os dias 13 e 16 de setembro na São Paulo Expo. Tradição do evento, o selo é conferido a um grupo de empresas selecionadas pelo comitê de hospitalidade, como forma de reconhecer os esforços para lançar novidades e atender às necessidades do setor. Estiveram presentes na feira autoridades do turismo e do setor hoteleiro nacional, como o ministro do Turismo, Carlos Brito; o secretário de turismo do estado de São Paulo, Vinicius Lummertz; e o presidente da ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis), Manoel Cardoso Linhares.