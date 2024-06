Dicas para comer bem e feliz

Um Show (e Aula) sobre Comer Bem e Gostoso

“É importante entender que a nossa alimentação precisa envolver a felicidade, a saúde e o sabor”, enfatizou a chef Bela Gil (foto) durante a Aula-Show, uma das atrações do evento Mercadinho + Café, do Brasília Shopping. Além dessa frase inspiradora, a talentosa gastrônoma proporcionou uma verdadeira aula de sabores e aprendizados.

Crédito: Telmo Ximenes

Para o público presente, Bela preparou receitas que se harmonizam perfeitamente com café: pão de mandioquinha, affogato de creme de abacate, cookie de chocolate (foto), creme de abacate e maionese de castanha. Além da descontraída aula da apresentadora do programa “Bela Cozinha” da GNT, o evento contou com uma Masterclass da Nespresso, oficinas infantis de café, um concurso de Latte Art e uma feirinha com mais de 20 expositores locais de café, antepastos, utensílios para café, confeitaria e muito mais.





Aberta a Temporada de Amor

Crédito: Reprodução da Internet

Nossa capital é o cenário de muitos monumentos e espaços icônicos, entre eles, o histórico e emblemático Brasília Palace, da rede Plaza Brasília Hotéis. Com seus traços autênticos e inesquecíveis do arquiteto Oscar Niemeyer, o local oferece uma experiência completa. Isso inclui uma comida deliciosa, como a do restaurante Oscar, que está com um menu incrível para o Dia dos Namorados. A R$ 291,50 por pessoa, você e seu companheiro(a) podem desfrutar de um cardápio especial com entrada, pratos principais e sobremesas. Destaque para o Risoto de Frutos do Mar (foto), composto por arroz arborio preparado com seleção de frutos do mar, cogumelos shiitake e azeite trufado. Além do menu espetacular, os namorados serão embalados pela trilha sonora impecável da pianista Ana Ferreira.





Recheando um Menu Delicioso

Crédito: Reprodução do Instagram

O Olinda Bar e Restaurante, com unidades na Asa Sul e em Taguatinga, lança um novo menu executivo com nove receitas que prometem agradar aos paladares mais exigentes. Fundado em 1987 como Olinda Carne de Sol, o estabelecimento continua a inovar sem perder a essência dos sabores do sertão. O chef Romão Olinda destaca a importância de trazer o melhor da culinária local com um toque especial. Entre as novidades, estão a carne de sol assada na brasa (R$ 45), arroz de rabada (R$ 47), pescada-amarela grelhada (R$ 68) (foto), filé de coxa assada (R$ 42), peito de frango grelhado (R$ 38), rubacão (R$ 52) e parmegianas de frango (R$ 44) e de carne (R$ 48). O restaurante, um ponto de encontro para famílias e amigos, busca proporcionar experiências gastronômicas inesquecíveis, unindo as pessoas à mesa para desfrutar de boa comida e momentos especiais.





Asa Pulsante

Crédito: Reprodução do Instagram

Todos os domingos, a partir das 11h, na altura da 103/104 Norte, no Eixão do Lazer, acontece o fervente Quadradinho do Eixo. O lugar –– que garante gastronomia, diversão e música para toda a família ––oferece uma variedade de comidas, bebidas e música ao vivo, com foco em artistas locais. Entre as opções gastronômicas, o Asa Espetus serve uma das melhores feijoadas (foto) da região. Além da culinária, o evento também fomenta produtores locais de cervejas artesanais, como a Puhl’s Bier.