Como a visão feminina muda o mundo

A preocupação, a atenção, a empatia e toda a visão de pensar além do tempo simbolizam muito o ser mulher atualmente

Como a visão feminina…

Há muitos detalhes no olhar feminino que passam despercebidos pelo mundo. A preocupação, a atenção, a empatia e toda a visão de pensar além do tempo simbolizam muito o ser mulher atualmente. E isso aparece em muitas áreas e vocações. Isso ficou ainda mais evidente em Águas Claras, no edifício comercial E-Business, mais especificamente no 29º andar, onde acontece e reside o Carize Salão de Chá, idealizado por Cláudia Carize (foto). Inaugurado há um mês, o espaço já conquistou o coração dos moradores de Águas Claras. “Foi intuição. Estava numa consulta no E-Business em meados de 2022 e, em pouco tempo, já estava com a sala alugada”, conta Cláudia Carize.

Foto: Divulgação

…muda o mundo

Para a quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, algo bem personalizado (ainda mais) está sendo preparado para as mulheres que visitarem a casa. “Vamos ter menus harmonizados com doces especiais e com chás especiais. Um menu que combina perfeitamente com o chá que a mulher escolher no dia. Porque eu não quero só um momento de amor, queremos um momento de resgate dela, da mulher. De onde ela quer se sentir bem”, destaca Cláudia.

Foto: Divulgação

Um olhar doce e talentoso

São muitos em cozinha, mas são poucas que fazem a arte acontecer. Em 2021, a coluna À Mesa viajou para Palmas-TO com o intuito de conhecer o melhor da gastronomia tocantinense. Fomos apresentados a Ruth Almeida (foto), uma chef que foi membro de tribos quilombolas no entorno de Palmas. A gastróloga – descoberta por um programa do Sebrae – nos surpreendeu com a sua história e seu talento descomunal para a cozinha. “Claro que cozinhamos para encontrar sabores, mas eu também cozinho para declarar meu amor”, destaca a chef. Atualmente, Ruth ganhou um grande Prêmio Dolmã durante o Festival Enchefs Brasil e tem se tornado cada vez mais importante para o cenário gastronômico brasileiro.

Foto: Divulgação

Para elas

Nesta quarta-feira (8), no Dia Internacional da Mulher, o Restaurante Norton (Brasil 21) presenteará as mulheres com uma taça de Don Guerrino Rosé e 21% de desconto na novidade da casa: a sobremesa Grand Gateau com picolé de pistache da marca Bacio di Latte. Para quem ainda não conhece o espaço. A casa é conhecida por ser especializada em preparo de grelhados e oferece várias opções.

Foto: Divulgação

Restaurant Week: ainda dá caldo

Se existia um ponto de reviravolta no festival Restaurant Week – e algo que todos esperávamos – esse plotwist aconteceu em 2023. O Festival nunca esteve tão alinhado com o seu tema central e nunca seguiu tão a fio… literalmente. Seguindo nossa jornada de experimentar um menu week por semana, chegou a vez do Doc Cucina, da 407 Sul. Aqui, assim como outras casas, o menu se destacou com a quantidade e qualidade das opções. Experimentamos o menu do almoço e a surpresa veio de cara: um carpaccio bem servido e acompanhado por pães artesanais (como tudo no Doc). Os pratos principais também seguem o padrão e surpreendem muito. Principalmente o Ravioloni recheados com ricota, limão siciliano e manjericão. Para encerrar, a Carolina recheada – idealizada por Salvatore – também é um deleite sem igual. O menu do Doc está custado R$ 79 por pessoa no almoço e R$ 109 no jantar. E lembre-se, essa é a última semana!

Foto: Divulgação