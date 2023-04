Brasília tem casas italianas de sucesso

Há muitas casas gastronômicas brasilienses que se desafiam na culinária italiana, mas são pouquíssimas que conseguem ser bem-sucedidas

Diego Gebrim

Há muitas casas gastronômicas brasilienses que se desafiam na culinária italiana, mas são pouquíssimas que conseguem ser bem-sucedidas. Entre elas, está o Verona, localizado na quadra comercial da 402 sul. Um sonho que começou com um vontade de se desafiar, o chef Diego Gebrim (foto), antes advogado, agora encanta todos os visitantes com os seus dons culinários incomparáveis, onde se especializou em Florença, Itália.

Verona

Para celebrar o sucesso do seu restaurante – que caminha para mais de dois anos de funcionamento – aberto em plena pandemia e celebrar mais um ciclo solar, o chef convidou amigos para celebrar seu aniversário no Verona, onde ele serviu uma paella sensacional. Enquanto a paella não era servida, os convidados puderam desfrutar das entradinhas sensacionais do Verona. A coluna À Mesa, que esteve presente, escolheu um dos carros-chefes da casa: o famoso e inigualável Queijo Brie ao mel trufado (foto).

Além da Itália, Brasília também tem Portugal

Enquanto Brasília cresce em cenário gastronômico focado em cozinhas mundiais, em especial a Itália, Portugal também é um país amado entre os chefs. Ainda mais quando a casa é especializada nisso.

Mesmo que a Páscoa tenha acabado, ele é atemporal: o famoso bacalhau. E ninguém melhor que os próprios portugueses para tal preparo com o peixe. Para isso, o Taberna Lusitana – localizado na CLS 412 – traz o bacalhau em seu menu executivo (foto). Além de entrada e prato principal, o executivo ainda traz uma taça de vinho, tinto ou branco, taça de sangria ou água para acompanhar o almoço, que sai por R$ 85.

Reunião de talentos

Ganhando o coração dos brasilienses por conta das suas deliciosas comidas, o Brasis – localizado no Lago Oeste – sob o comando da Chef Di Oliveira, recebe o projeto Chefs do Brasis. Inaugurado nesta última sexta-feira, a proposta é trazer dois convidados para cozinhar ao lado da gastróloga Di. Acontecendo de 14 de abril a 13 de maio, o restaurante vai receber nomes importantes da gastronomia brasileira, entre eles: o vencedor do Masterchef Rodrigo Massoni (foto), Irina Cordeiro e Kalymaracaya.

Um momento que aqueceu corações

O Dia Mundial do Café foi especial no Brasília Shopping. Para celebrar a data (e a chegada do centro de distribuição da Nespresso em Brasília), o shopping organizou uma Masterclass especial ao lado da Nespresso para convidados especiais. Com a decoração da loja A Garimpeira, os convidados puderam aprender a harmonizar os quitutes da Renata La Porta e ainda aprenderem a fazer um drink de café (foto).