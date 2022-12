Brasília gastronômica

Conheça um pouco mais a Monkey Donuts e confira outros destaques da coluna

Feita por quem ama…

Gabrielle Moura começou sua jornada ao cursar Serviço Social. No entanto, a empreendedora da Monkey Donuts (CLN 314) escolheu fazer as pessoas felizes, mas de outro jeito. Influenciada pelos dotes culinários da sua avó, Gabi trilhou pela gastronomia por anos – passando por grandes cozinhas de Brasília como Oliver, B Hotel, L’amour Du Pain, dentre outras. “No meio do curso, morei em Floripa e lá conheci uma loja de donuts, onde os donos eram americanos, faziam as melhores rosquinhas e eram super artesanais. Esse foi um dos starts”, destaca a gastróloga.

Foto: Leonardo Resende

…para quem ama

E ao contrário do que é ofertado na capital, Gabi aposta nas rosquinhas 100% artesanais, feitas pelas suas talentosas mãos diariamente. Depois de 4 meses testando a massa dos donuts, Gabi finalmente chegou no ponto perfeito e começou a comercializar sua donut. E assim nasceu a Monkey Donuts: com força, vontade e muito estudo. E hoje, supera – em sabor, originalidade e carinho – marcas consolidadas que estão no mercado há tempos. Gabi é uma dessas pessoas que colaboram sistematicamente para o crescimento do cenário gastronômico de Brasília. E o melhor? Além de toda a decoração e espaço da Monkey, que exala doçura (literalmente), é tudo feito com amor.

Foto: Divulgação

Um jeito diferente de celebrar 2023

A próxima semana vai ser reservada para novos votos, expectativas e muita comemoração. Na rota de réveillon da capital, a Fazenda Churrascada Brasília segue como uma das mais procuradas pelo público. E não é difícil de entender o porquê, certo? Os melhores cortes bovinos da cidade se encontram nessa nova opção de carnes especiais. Por isso, o estabelecimento – que está localizado no Clube de Golfe de Brasília – está com a experiência incrível de R$565/pessoa para desfrutar de um dos melhores anos novos da cidade. “Com certeza será uma noite inesquecível para a Fazenda Churrascada Brasília. Nosso primeiro ano novo, que encerra um ciclo de muitas realizações e experiências maravilhosas ao lado dos nossos clientes. Vamos juntos celebrar um ano da casa e estamos animados para a chegada de 2023, que seja ainda mais próspero”, celebra André D’Alessandro, um dos sócios da Fazenda Churrascada Brasília.

Foto: Fernando Pires

Outras grandes opções na capital

Como é conhecido por muitos, o Pontão é um dos points mais descolados e saborosos da capital. Não é à toa que é o mais procurado para a virada. Nas opções, Fausto & Manoel, ceia completa e welcome drink, das 19h às 2h30, por R$370/pessoa. No Gran Bier será animada pela cantora Adriana Samartini, DJ Bola e DJ Lizzo, a partir das 21h e o valor por pessoa é de R$600. O Manzuá brinda a chegada de 2023 com muito sabor e música boa, das 21h às 2h. os clientes serão recebidos com welcome drink e menu à la carte, com moquecas, peixadas (foto) e frutos do mar. Os valores são de R$200,00 por pessoa, com direito a reserva de mesa, couvert artístico e um welcome drink. A festa no Sallva Bar & Ristorante começa às 21h, com funcionamento até às 02h. Os valores começam a partir de R$650,00 por pessoa, com R$300,00 convertidos em consumação no meu da casa. A cada dois ingressos, uma garrafa de espumante Chandon Brut (750ml). O Izzi Wine Garden conta com sistema open bar e open food, das 20h às 3h. A animação fica por conta da banda Bonsai e do DJ Aly. Os ingressos custam R$800,00 por pessoa no primeiro lote e incluem, também, bebidas (água, refrigerante, whisky, vinhos branco, tinto, rosé, espumante, cerveja e drinques selecionados).

Foto: Divulgação

Longe de Brasília, perto da natureza

Se a sua virada é mais introspectiva e reflexiva, seu lugar pertence à Chapada dos Veadeiros. O Réveillon Semear 2023 da Rústico Premium Grill acontece a partir das 20h, na Vila de São Jorge, no Alto Paraíso de Goiás. Por pessoa, o primeiro lote está por R$500 e vai contar com uma experiência única. “Lance no universo boas intenções. Sempre é tempo de lançar sementes. Sempre é tempo de colher frutos. Sempre é tempo de semear”. “O intuito é trazer toda a positividade e mandar boas vibrações para que o novo ano seja melhor. Quando pensamos e fazemos coisas boas, tudo caminha para que essa energia do bem retorne pra gente. O público pode esperar uma festa incrível, mágica, animada e com música de qualidade e comida boa ”, enfatiza a empresária Carla Vasconcelos. Com direito a open bar e food, o menu criativo conta com saborosos pratos e bebidas premium. Para animar o público, a casa aposta em bandas e DJs para celebrar.

Foto: Divulgação