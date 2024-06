Brasília com aroma junino: dicas para curtir a última semana de arraiá  

Um wine bar…

Mixologista Bruno Machado. Crédito: Carinne Souza

O Palomina Bar, novo wine bar de Brasília, será inaugurado na primeira semana de julho na 405 Sul, trazendo uma proposta despojada e moderna para a capital. Inspirado na Espanha e nas referências locais, o bar oferece uma carta de vinhos selecionados pelo sommelier Gabriel Cunha Campos, além de drinks especiais assinados pelo mixologista Bruno Machado (foto), com destaque para os variados Spritz. O cardápio, focado em tapas e pinchos, é elaborado pelo chef Carlos Boas.



…para aquecer nossas noites (e corações)

Palomina Bar. Crédito: Carinne Souza

O ambiente (foto), projetado pelo Ateliê Versiani, combina traços da Europa Ocidental com elementos minimalistas, criando um espaço aconchegante e sofisticado. Fundado por Danilo Barreto, Gabriel Aquino, Lucas Vaz e Mauro Grattapaglia, o Palomina Bar chega para descomplicar a experiência com vinhos, proporcionando momentos elegantes e descontraídos. O bar funciona de terça a domingo e pode ser seguido no Instagram @palominabar.

É ritmo de festa junina

Banco de Imagens

Neste sábado, 29 de junho, o Arraiá Casapark 2024 promete muita diversão com shows, quadrilha, comidas típicas (foto), brinquedos e brincadeiras para adultos e crianças. O evento, que faz parte do calendário das tradicionais festas populares da cidade, espera receber 2 mil pessoas das 16h às 22h. Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada solidária mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível ou agasalho), crianças de até 12 anos têm entrada gratuita.

Café com aroma junino

Banco de Imagens

O Adorável Café, em Águas Claras, também entrou no clima junino e preparou uma uma seleção especial de delícias sazonais. Além de seus clássicos como o S’mores Chocolate Quente e a Sopa de Cebola, agora também está celebrando com novidades como o Frapê Paçoca e o Quentinho, uma versão não alcoólica e reconfortante do tradicional quentão, feito com chá de hibisco, xarope de gengibre especial da casa, canela e laranja. Não deixe de provar os irresistíveis bolos de milho com goiabada (foto) e de paçoca, que prometem trazer o gostinho autêntico das festas juninas.

Olha um Arraiá imperdível! E não é mentira!

Banco de Imagens

Este sábado vai ser de muita diversão no Brasília Country Club. O local está preparando o seu Arraiá, marcado para começar às 19h. O evento contará com barracas de comidas típicas, música e dança com a banda Oxente Cerrado, além de uma fogueira e decoração temática na área do mangueiral do clube. O ingresso custa R$ 20 para adultos, associados e convidados acima de 12 anos, enquanto crianças menores entram gratuitamente. É possível comprar ingressos antecipados pelo aplicativo do clube ou na hora do evento.