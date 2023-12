Alimentação saudável e muito gostosa

Para provar que essas duas características podem, sim, andar juntas, as sócias Bruna Garcia e Raíssa Martins inauguram a cafeteria Momma, um local especializado em doces, comidas e bebidas saudáveis, mas que não abandonam o aroma e o sabor

Gostoso e saudável são dois adjetivos que muitos classificam como antagônicos, sob a ideia de que aquele que sonha em viver saudável e funcional não pode desfrutar de sabores e aromas incríveis. Para provar que essas duas características podem, sim, andar juntas, as sócias Bruna Garcia e Raíssa Martins (foto) inauguram a cafeteria Momma, um local especializado em doces, comidas e bebidas saudáveis, mas que não abandonam o aroma e o sabor. Provando com exclusividade, a coluna À Mesa visitou o novo espaço localizado na 308 Norte. Bruna Garcia – que atua como nutricionista – se uniu à confeiteira Raíssa Martins, graduada em Le Cordon Bleu, para mostrar que tudo pode ser super delicioso, funcional e saudável. Na casa, as moças fizeram criações geniais que não utilizam óleos refinados, açúcares e alimentos industrializados. É gostoso, criativo e saudável. Vale a visita e o paladar!

Um Natal cheio de doçuras com Gracco

Falando em criatividade, um dos chef confeiteiros mais renomados de Brasília está com a agenda aberta para encomendas natalinas! Gracco Magalhães já está nos preparos com suas deliciosas sobremesas para o Natal. Além dos tradicionais Panetones (nos sabores puro pistache trufado, Nutella italiana, panetone Gracco, entre outros sabores incríveis), o pâtissier preparou grandes surpresas como: Papai Noel de louça (uma reinvenção do bolo no pote), Panetone Bites, Boneco Neve de Ouro, Bolo Chiffon de Frutas e Castanhas (foto). Para encomendas, acesse o link da bio do Instagram @chefgraccomagalhaes ou peça pelo WhatsApp (61)99607-4370.

Panetone feito com carinho

Neste ano, quase todos os chefs, confeiteiros, cafeterias e restaurantes optaram por oferecer um panetone 100% artesanal e autoral. A confeitaria especializada em rosquinhas Monkey Donuts, idealizada pela chef e empresária Gabrielle Moura, foi um desses estabelecimentos que se desafiou e trouxe vários sabores de panetones para o menu natalino, além, é claro, das famosas rosquinhas. “Nossa ideia foi oferecer muito mais do que as nossas tradicionais rosquinhas. Foi presentear o nosso cliente, que é tão fiel, com um panetone artesanal”, destaca a empresária. Os sabores disponíveis são: pistache, nutella, brigadeiro meio amargo, ferreiro rocher e tradicional. Para encomendas, acesse o link da bio do Instagram @monkeydonutsbsb ou peça pelo WhatsApp (61) 98299-2199.

Todos os sabores para todas as idades

Nossos pequenos também merecem sabor, criatividade e comida saudável, né?! Pensando nisso e na praticidade para pais e mais, as sócias Adriana Lannes e Juliana Braga inauguraram mais uma unidade da deliciosa lanchonete Bentô Kids, localizada no Sudoeste. Junto da inauguração da segunda casa – já com um estabelecimento na Asa Norte – as empresárias inauguram o cardápio natalino, que varia desde Árvore de Natal de brigadeiros até Tábua de Pães Fofinhos e Recheados com Queijo em Formato de Árvore. Além disso, o menu também traz o Cinnamon Roll (foto): delicioso pão de canela. Para encomendas, acesse o link da bio do Instagram @bentokidsbrasilia.

Hora de brindar 2023

Em menos de três semanas, 2024 desembarca. Por isso, até lá, as confraternizações de final de ano são obrigatórias e constantes. Pensando nisso, o restaurante Cantucci (403 Norte e Águas Claras) separou um menu especial para tais ocasiões. Por apenas R$ 99,90/pessoa, você desfruta de um menu completo de três etapas (entrada, prato principal e sobremesa).

Com muito carinho, o chef Rodrigo Melo, separou opções super especiais: Bruschetta “Italian Beef”(foto); Panne al Aioli, Folhado de Caponata. Para prato principal, Polpetone à Parmegiana – Polpetone de carne empanado, tábua de pomodoro com queijo gratinado acompanhado de arroz milanês cremoso com açafrão e parmesão; Risotto di Gamberi i Zuca – Risoto de camarões flambados no conhaque, creme de abóbora e crispy de pepperoni. – Versão vegetariana com abóbora, muçarela defumada e castanha do Pará ou Pesce Pugliese – Pescada com crosta de castanhas, cama de purê de couve-flor, tartar de tomates e brotos. Para finalizar com muita doçura, são 04 opções de sobremesa: Tiramisu; Tiramisú com borda de Gianduia; Basque Burnt Cheesecake; Cheesecake queimada do País ou Basco com calda de framboesa.