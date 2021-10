A grande estrela do Maraí: o chef Rodrigo Almeida

Só se fala nele. Desde que trabalhou com grandes chefs, incluindo Alex Atala, Emmanuel Bassoleil e Roland Villard e Dudu Camargo, a prata da casa, o chef Rodrigo Almeida (foto), tem sido alvo de holofotes. Primeiro, com o sucesso imenso do Med Cuisine & Club e agora com o Maraí, um restaurante localizado no badalado novo point de Brasília, o Maaya. As guarnições são baseadas na bagagem contemporânea do chef que cozinhou pelo mundo. A coluna provou, com exclusividade, Lagostin na manteiga de algas e favo de mel (com nhoque de baroa ao molho de amêndoas) e confirma que o gastrólogo Rodrigo Almeida é um talento especial e que não devemos tirar o olho ou o paladar!



Um achado português Empresário e chef de cozinha português radicado no Brasil há 27 anos, Antônio Barrigana, ao lado do sócio Marcelo Baroni, mantém um espaço no Setor de Clubes Sul, perto da Ponte JK. É um restaurante em forma de tendas aberto há poucos meses. No local é servido o melhor da tradicional gastronomia lusitana. Um dos destaques fica por conta das “Telhas de Bacalhau e Polvo”. A iguaria é preparada com várias camadas de batatas, cebolas, bacalhau, tomate e polvo com brócolis. O sabor é inigualável. Servindo bem até três pessoas, custa R$268. Para quem quer provar o prato típico, basta visitar o @u_tuga.df.

Foto – Leonardo Resende

Um novo sabor para o calor

Além do café super tradicional (e super saboroso), o café do Sítio também faz muito sucesso com o cappuccino de sabor cacau belga. Pensando nessa grande sensação – e no calor que estamos passando – o Café do Sítio se uniu ao Deu Bom Sorvetes para lançar um maravilhoso sorvete de cappuccino com cacau belga. Recebido com exclusividade pela coluna À Mesa, experimentamos fazer Iced Coffee com o sorvete e um espresso. O resultado? Perfeição!

Foto – Leonardo Resende

Festival Gastronômico de Primavera

Para dias mais primaveris, comidas mais diversas e coloridas também. Por isso, até o dia 31 de outubro, o DF Plaza Shopping preparou um Festival Gastronômico de Primavera. Um festivo que engloba todos os restaurantes do local: Coco Bambu, Five Sport Bar, Mei Wei, Pueblito, Oca de Savóia, Smoothy, entre outras. Porém, um dos maiores destaques é o cogumelo do Pueblito (foto).

Foto – Acervo pessoal

Aos vegetarianos, com amor

Início de outubro é conhecido por celebrar o Dia do Vegatarianismo, se você ainda não celebrou, a coluna tem uma ótima opção: o Blend Boucherie, localizado na CLN 412. O estabelecimento preparou um hambúrguer feito com três cogumelos (foto) ao molho vermelho (R$ 68,90). A iguaria acompanha quatro guarnições exclusivas. Entre as opções vegetarianas da casa, estão: arroz de alho negro, fettuccine três alhos, risoto de quinoa, cuscuz à jardineira e vegetais salteados no azeite.

Foto – Acervo pessoal