Tour de France: Wout Van Aert conquista sua segunda etapa

Michael Matthews (BikeExchange-Jayco), segundo colocado há dois dias em Longwy, foi novamente segundo, e Tadej Pogačar ficou em terceiro

Matt Rendell

Especial para o Jornal de Brasília

Lausanne (Suíça), 9 de julho: Wout van Aert (Jumbo-Visma) venceu hoje a etapa 8 do Tour de France, depois de um sprint ascendente ao final de um percurso de 186,3 km da cidade francesa de Dole até Lausanne, na Suíça. Van Aert agora tem 264 pontos na competição da camisa verde. Seu desafiante mais próximo, Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl), tem 149 pontos.

Michael Matthews (BikeExchange-Jayco), segundo colocado há dois dias em Longwy, foi novamente segundo.

Em Dole, cidade natal de Louis Pasteur, um dos pioneiros da vacinação, chegou a notícia de que Pogačar havia perdido seu companheiro de equipe Vegard Stake Laengen para a Covid-19. Com 14 etapas pela frente, pode ser uma perda significativa.

Quanto à cidade final, o Tour visitou pela primeira vez Lausanne em 1948, quando o italiano Gino Bartali começou o dia com a camisa amarela, tendo vencido as duas etapas anteriores. Assim, quanto a Tadej Pogačar hoje, Lausanne ofereceu a Bartali a chance de consolidar sua liderança na corrida com uma terceira vitória consecutiva na etapa.

Lá, as duas histórias divergem. De volta para casa, na Itália de Bartali houve violência nas ruas após a tentativa de assassinato, quatro dias antes, de um político proeminente, o líder do Partido Comunista, Palmiro Togliatti. Ao vencer em Briançon no dia seguinte ao tiroteio, e no dia seguinte em Aix-les-Bains, e depois em Lausanne no palco depois disso, Bartali completou uma sequência recorde de vitórias em palco de montanha, levou a Itália para fora das ruas e dentro de casa para seus sets sem fio para notícias do Tour de France e, digamos alguns, trouxe sua terra natal de volta do limiar, um feito que Tadej Pogačar, apenas a terceira posição hoje, pode achar difícil de replicar.

Mesmo assim, o esloveno acrescentou quatro segundos de bônus à sua liderança geral sobre o companheiro de equipe de van Aert, Jonas Vingegaard, que está em segundo lugar na classificação geral, 39″ atrás do Pogačar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Depois de sete quilômetros da etapa, Fred Wright (Bahrein Victorious), Frederick Frison (Lotto Soudal) e Mattia Cattaneo (Quick Step Alpha Vinyl) abriram uma pequena vantagem. Três minutos depois, Kevin Vermaerke, nascido na África do Sul, filho americano de pai belga, da Team DSM, foi a principal vítima de uma queda em massa. Ele deixou a corrida agarrado a sua clavícula esquerda. Em sua roda, o colombiano Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) caiu com força sobre as palmas das mãos e, atrás dele, a camisa amarela Pogačar, que tinha sido capaz de perder velocidade e caiu com relativa impunidade. Depois da etapa, Pogačar disse que foi a queda mais suave de sua carreira.

O corredor alemão Max Schachmann (Bora-Hansgrohe) ficou com as garras do lado direito de seu rosto. As fotos da televisão o mostraram pedindo a seu compatriota Politt para dar uma olhada e dar-lhe uma reportagem sobre o que parecia.

Era a prova, se fossem necessárias provas, de que a parte decisiva do roteiro do Tour é cada parte do Tour.

O acidente, pelo menos, deu ao breakaway a oportunidade de fugir, embora a UAE-Team Emirates e a BikeExchange-Jayco, as equipes de Pogačar e o velocista australiano Michael Matthews, primeiro e segundo em Longwy há dois dias, foram rapidamente mobilizadas para garantir que o escape não prosperasse. Com apenas três corredores, tinha poucas chances de sucesso. Em todo caso, sua vantagem nunca ultrapassou 3’30”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dentro dos 40 km finais, o brilhante escalador francês Thibaut Pinot caiu. Normalmente um líder – de fato, ele quase venceu o Tour de France de 2019, até que uma lesão invisível o tirou da corrida na etapa 19 – ele disse a sua equipe que não tinha absolutamente nenhum desejo de ser o líder, e estava perfeitamente feliz em trabalhar para outra pessoa (no evento, David Gaudu, que começou a etapa em quinto lugar a 1’31”).

Logo após a montagem e remontagem do pelotão, ele foi pego entre um ciclista da Trek-Segafredo e um soigneur entregando um feedback. Pinot pegou o pacote cheio no rosto, e parou com a linguagem corporal que sugeria que ele estava prestes a abandonar. Desta vez, suas emoções foram robustas o suficiente para permanecer na corrida.

A 18 km do final, a vantagem dos líderes estava reduzida a um minuto. Cattaneo foi largado com 11 km para ir, e Fred Wright perseverou sozinho até 3,5 km para ir. Depois, o grupo de camisa amarela passou, com Van Aert a caminho de sua oitava vitória na etapa do Tour de France, o mesmo que Tadej Pogačar, que parece cada vez mais amarelo.

Amanhã, etapa 9, etapa montanhosa Aigle- Châtel Les Portes du Soleil (192,9 km, todos na Suíça).