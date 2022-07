Tour de France – um belga em amarelo

Os nomes mais esperados para vestir a “Maillot Jaune” bateram na trave, e foi na trave mesmo

Os nomes mais esperados para vestir a “Maillot Jaune” bateram na trave, e foi na trave mesmo! O glorioso MVP sentou na poltrona por alguns instantes enquanto assistia Wout van Aert fazer um CRI fortíssimo e também Pogacar dar um certo susto em sua liderança, mas quem surpreendeu mesmo foi o belga Yves Lampaert (QUICK-STEP) que larga hoje com a camisa amarela. Será que as equipes erraram ao optar por colocar para largar primeiro seus ciclistas mais fortes? Pelo menos foi nisso que acreditaram, que as condições climáticas em Copenhague estariam melhores nos momentos iniciais do CRI.

Lampaert teve o seu maior feito (em grandes voltas) vencendo a segunda etapa da Vuleta a Espanha em 2017. Como profissional já havia conquistado duas vezes o vice-campeonato belga de contra-relógio (2015 e 2016) e sagrou-se campeão em 2017 repetindo o feito em 2021 superando seu companheiro de equipe Remco Evenepoel.

“Eu esperava chegar entre os 10 melhores e isso já seria ótimo, mas venci todos os melhores do mundo, sou apenas um agricultor e faço isso, é inesperado.”

Com a vitória de hoje ele se junta a dois grandes nomes belgas da atualidade: Greg van Avermaet e ninguém menos que Eddy Merckx que venceu três vezes o prólogo do TDF (1970, 1972 e 1974). Os favoritos ao título de 2022 certamente foram prejudicados pelo terreno molhado (encharcado) e trataram de se cuidar e se precaver para os próximos 20 dias. Já MVD e van Aert estavam decididos a vestir a camisa, uma vez que esta chance fica mais remota a cada semana que passa. Algumas quedas marcaram esta primeira etapa e não tendo muito a perder Lampaert foi lá e fez história com a possibilidade de arriscar um pouco mais com a pista mais seca no momento em que largou.

Para a segunda etapa serão 202 quilômetros ainda na Dinamarca entre Roskilde e Nyborg com apenas 50 metros de altimetria. O visual promete bastante pois estarão na costa do país em grande parte do tempo, isso será ótimo para os aficionados pelo ciclismo e pelas maravilhosas paisagens que nos deixam com água na boca e vontade de pedalar por lá. Entre os ciclistas candidatos ao lugar mais alto do pódio em Paris, Pogacar está em terceiro e Primoz Roglic em oitavo com uma pequena diferença de 15 segundos, mas atenção com outros importantes nomes: Geraint Thoma (INEOS), Aleksandr Vlasov (BORA), Daniel Martinez (INEOS), Enric Mas (MOVISTAR) entre outras promessas e conhecidos nomes do ciclismo mundial.

Pogacar não fica “sem roupa” e hoje largará vestindo a camisa branca (melhor jovem) enquanto a JUMBO-VISMA está à frente como melhor equipe tendo a INEOS logo em segundo lugar.

Vamos acompanhando dia após dia a “dança das camisas”.